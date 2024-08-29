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彭啓明提3大綠色成長動能 挹注資金鼓勵企業低碳轉型

環境部長彭啓明表示，隨著台灣邁入碳定價時代，未來將結合公私部門基金，啟動「綠色成長基金」、「綠色金融創新」、「台灣淨零基金」帶動綠色成長的新動能。（記者陳嘉怡攝）

環境部長彭啓明表示，隨著台灣邁入碳定價時代，未來將結合公私部門基金，啟動「綠色成長基金」、「綠色金融創新」、「台灣淨零基金」帶動綠色成長的新動能。（記者陳嘉怡攝）

2024/08/29 17:57

〔記者陳嘉怡／台北報導〕為呼應總統賴清德的「數位與綠色產業雙軸轉型」，環境部長彭啓明今（29）表示，將啟動三大綠色成長動能，結合公私部門基金，包括由國發基金挹注百億成立「綠色成長基金」；由保險業及金融業資金挹注資金鼓勵「綠色金融創新」；並透過高碳排及創投業者投入「台灣淨零基金」，鼓勵企業低碳轉型。

環境部今天公告「碳費三子法」並宣布碳費制度上路後，台灣正式進入排碳有價時代。部長彭啓明表示，隨碳定價制度來臨，參考國際做法，未來將啟動三大綠色成長動能，包括由國發基金挹注100億元成立「綠色成長基金」，會由環境部淨零評估，依據減碳量決定投資對象，帶動國內淨零相關產業，加速減碳。目前正在進行溝通，希望明年能開始啟動，以全新做法打造台灣淨零減碳生態系，形成台灣淨零產業聚落。此做法類似數發部透過國發基金扶植我國AI產業。

彭啓明表示，「綠色金融創新」則是與金管會合作，透過保險業及金融業資金的長期投入，協助台灣各產業深度節電、淨零措施與資源循環產業，加速淨零；並與經濟部建立綠色科技服務平台，讓保險資金帶動綠色成長，降低民間業者投入環境與淨零相關產業的門檻與難度。

至於「台灣淨零基金」則為台灣創投公會的提案，彭啓明表示，淨零也需要民間資金的帶動，希望透過創投基金投入，與國內高碳排產業等一起找尋各類減碳新技術，以取得碳權為最優先，標的目不是只有台灣還有全世界，盼透過碳定價與市場機制推動，鼓勵企業低碳轉型。

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