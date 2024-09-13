羅一鈞點名4傳染病威脅 中秋「病毒界法拉利」恐催油門竄升

疾管署副署長羅一鈞接受本報「官我什麼事」節目專訪，說明最新傳染病疫情預估趨勢。（記者陳宇睿攝）

2024/09/13 10:10

〔記者林惠琴／台北報導〕下週就是中秋節，衛福部疾管署副署長羅一鈞接受本報「官我什麼事」節目專訪時提醒，月圓人團圓之際要小心「病毒同行」，除了疫情高點的腸病毒，更須注意「病毒界法拉利」諾羅病毒恐催油門竄升，單週「上吐下瀉」求診上看15萬人次，雙病毒退燒後又有流感、新冠病毒接棒，下個月首度同步公費開打這2款疫苗，建議符合資格者掌握「左流右新」原則好過冬。

羅一鈞指出，腹瀉在暑假期間一直沒有明顯降到很低，9月開學後更往上升，依照往年經驗預估，中秋節後因生食或食材未烤熟而拉肚子掛急診的比例會再攀升。以近4週來說，通報腹瀉群聚的47件檢驗陽性案中，過半數禍首是「諾羅病毒」。

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羅一鈞說明，諾羅病毒號稱「病毒界法拉利」，因為傳播速度很快且只要一點點病毒就可致病，主要擔心「禍從口入」吃下肚後，如廁時會污染到門把等廁所環境，可能就增加下一位使用者的感染風險，或是當事人手部沒有洗乾淨，把病毒帶出去人傳人散播。

疾管署分析上半年諾羅病毒腹瀉群聚案，多達47件與烤蚵相關，但衛生單位未查到相關店家有明顯問題，因此可能是帶有病毒的食材沒有被充分烤熟釀禍，羅一鈞強調，消滅諾羅病毒，烤蚵中心溫度要達66度以上，建議開殼後繼續烤3至5分鐘再吃。

羅一鈞提到，今年暑假的腸病毒疫情也不像往年降至低點，一直處於流行期，開學後又往上升，開學首週就有72個班級停課，目前單週就診約1.4萬人次，高於過去幾年。雖然研判已達高峰，但估計中秋期間仍維持高點，因為一些聚會可能有交叉感染風險，中秋後才會比較退燒。

羅一鈞提醒，諾羅病毒、腸病毒都是很頑強的病毒，單靠噴酒精乾洗手液殺不死，須用肥皂或洗手乳濕洗手並擦乾，避免人際傳播或環境污染的致病風險。

後續諾羅病毒、腸病毒降溫，疾管署10月起又為對抗流感、新冠病毒，首次同步開打這2支雙公費疫苗，羅一鈞說明，會依對象分成2階段接種，首波以老年人、嬰幼兒為主，其中流感疫苗是史上最多廠牌的一年，有國光、賽諾菲、台灣東洋、高端及GSK共5家供貨，因今年春季流行B型、夏季A型H1N1，預期秋冬以A型H3N2為主，這些疫苗株含有可能流行的泰國株H3N2，接種保護CP值會滿高的。

羅一鈞坦言，「新冠已經流感化」，但現在1週重症、死亡仍是流感的2倍左右，每年會需要至少接種1次疫苗，雖然不少國家已取消公費提供，我國現階段仍維持公費接種。今年夏天以後主要流行變異株JN.1，預期冬天致病仍是JN.1家族為主，因此即將開打的是JN.1疫苗，先提供莫德納疫苗，後續Novavax疫苗完成藥證核准等程序，預計12月下旬供應。

羅一鈞預估11月底、12月初，這2個病毒疫情就會蠢蠢欲動，光靠戴口罩很難防，上升速度與幅度視民眾疫苗接種狀況而定，呼籲盡量施打，符合資格者可採取「左流右新」原則，左手打流感疫苗、右手打新冠疫苗，一次打好打滿。

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