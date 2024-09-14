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蘇花和仁至崇德段土石流淹路一度封閉 網嘆：回家都要賭命

蘇花公路崇德路段又發生土石流，公路局緊急宣布，和仁至崇德段今晨零時起只出不進，消息一出引發民眾議論，有網友更直呼「每次回家都要賭命！」（圖擷自臉書）

蘇花公路崇德路段又發生土石流，公路局緊急宣布，和仁至崇德段今晨零時起只出不進，消息一出引發民眾議論，有網友更直呼「每次回家都要賭命！」（圖擷自臉書）

2024/09/14 07:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨日晚間東部下起大雨，蘇花公路崇德路段又發生土石流，公路局緊急宣布，和仁至崇德段今晨零時起只出不進，消息一出引發民眾議論，有網友更直呼「每次回家都要賭命！」、「完蛋了，我明天全國大會師，500個人的大活動」。

蘇花路廊山區路段昨夜降下短時強降雨，讓先前就受強降雨影響出現土石流的蘇花崇德至和仁段再度封閉，據指這次是在台9線164.5k崇德路段發生土石流，導致該處雙向阻斷，公路局東區養護工程分局南澳工務段隨後也發布消息指出，自今天凌晨0時起台9線154.8k~165.7k（和仁至崇德段）只出不進，公路局已派員搶通，將另行公告開放通行時間。

消息一出引發網友議論，不少人第一時間就在臉書粉專「以蘇花公路即時路況為主的平台」的相關貼文底下表示「又是週末...」、「請問目前路況如何?我快到了!」、「塞爛，停在這快1小時了」、「正準備上蘇花，請問是否可以直接掉頭？」、「直接回頭吧，目前都管制著了」、「現在管制在卡南橋這裡」。

也有不少網友感嘆「好險到家了」、「鐵路請問還有通嗎？」、「今年是怎樣？每次大節日台九就封路」、「本來三點要從台北出發的，感謝提醒，回家好難啊」、「各位大大在蘇花公路上自己要小心」，還有人留言指出「有一批等著送往花蓮病人急用的特殊血品，被阻擋在土石流外，無法送入花蓮…」。

不過今晨「以蘇花公路即時路況為主的平台」的最新發文指出，「台9線164.5土石流已搶通單線，先開放南下等待車輛通行，再繼續清坍，改為機動管制」，網友紛紛大讚「辛苦了，工程人員也要注意安全」、「謝謝工程人員冒雨搶修」等。

蘇花路廊山區路段昨夜降下短時強降雨，讓先前就受強降雨影響出現土石流的蘇花崇德至和仁段再度封閉，有網友第一時間PO圖指出，「現在管制在卡南橋這裡」。（圖擷自臉書）

蘇花路廊山區路段昨夜降下短時強降雨，讓先前就受強降雨影響出現土石流的蘇花崇德至和仁段再度封閉，有網友第一時間PO圖指出，「現在管制在卡南橋這裡」。（圖擷自臉書）

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