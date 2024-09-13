貝碧佳颱風估最快今日轉中颱 路徑略北修對台影響曝光

目前在台灣東南東方的貝碧佳颱風預估最快今天就會增強為中度颱風，不過比起先前預測路徑略為北修，預估15日晚上至16日清晨最靠近台灣，對台灣的可能影響時間也將會跟著縮短。（圖擷自氣象署）

2024/09/13 09:32

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受低壓帶及東北風帶來的水氣影響，今日北東易有短暫陣雨，午後在南部山區仍有雷陣雨。目前在台灣東南東方的貝碧佳颱風預估最快今天就會增強為中度颱風，不過比起先前預測路徑略為北修，預估15日晚上至16日清晨最靠近台灣，對台灣的可能影響時間也將會跟著縮短。

「天氣風險 WeatherRisk」分析師廖于霆發文指出，今天受到低壓帶及東北風帶來的水氣影響，迎風面的東北角與北海岸全天有短暫陣雨，嘉義以南山區午後仍有雷陣雨。今晚到明天整天，隨著貝碧佳颱風朝琉球海面接近，台灣附近水氣有增多趨勢，苗栗以北山區以及平地可能都會出現陣雨，降雨不限午後，中南部與花東平地天氣大致穩定，但山區有午後雷陣雨。

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廖于霆也指出，貝碧佳颱風目前在台灣東南東方約1700公里的海面上，向西北快速移動，趨向琉球海面，比先前預測路徑略為北修，預估週六下午到晚間中心將通過那霸以北近海，週日進入東海，週一凌晨登陸錢塘江口，持續深入內陸，對台灣沒有直接影響，但要留意琉球以及上海、寧波等地的航班會不會有所調整或延誤。

廖于霆提到，雖然貝碧佳颱風不會直接影響台灣，但週六受外圍環流影響有陣雨，週日隨風向轉變，降雨趨緩，下週一到下週二台灣附近將轉為偏東風，東半部雲量較多，有短暫雨，西半部則是晴時多雲。預估中秋節的天氣以西半部較佳，可見到月亮，不過東半部與基隆北海岸雲量多，想賞月要碰運氣。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據今晨各國模式模擬顯示，各國模式對於後續颱風運動路徑看法漸趨一致，貝碧佳颱風仍將以西北轉西北西方向繼續前進，依此運動方向及颱風強度結構，預估明日就會開始接近琉球附近海面；後天（15日）颱風通過琉球附近海面；下週一（16日）就會進入中國大陸華中地區。

「林老師氣象站」也指出，貝碧佳颱風最快今天就會增強為中度颱風，再增強為強烈颱風的機會減小；運動路徑也略北修，加上暴風圈範圍擴大有限，對臺灣的可能影響時間將會跟著縮短。

「林老師氣象站」提到，受颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖先會有長浪發生的機會；迎風面的北部、東北部及東半部地區有間歇性強陣風及局部性短暫陣雨，其它地區則維持為多雲，午後局部地區仍有短暫雷陣雨機會。整體評估對台影響，風、浪遠較降雨會來的更加顯著，至於最靠近臺灣的時間點，將會落在15日晚上至16日清晨。

目前在台灣東南東方的貝碧佳颱風預估最快今天就會增強為中度颱風，不過比起先前預測路徑略為北修，預估15日晚上至16日清晨最靠近台灣，對台灣的可能影響時間也將會跟著縮短。（圖擷自「林老師氣象站」臉書）

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