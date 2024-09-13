各地高溫中南部午後雷陣雨 中秋節「2地區」有雨

今日各地高溫約32到35度，沒下雨時感受較悶熱，東北部及大台北仍不時有局部短暫降雨。午後苗栗以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中雲林以南及南投地區有局部大雨發生的機率。圖為示意圖。（資料照）

2024/09/13 06:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（13日）東半部地區及大台北、恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，隨著風向轉為東北風，花東及恆春半島的降雨機率降低，剩下東北部及大台北仍不時有局部短暫降雨。午後苗栗以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中雲林以南及南投地區有局部大雨發生的機率，請留意天氣變化，外出攜帶雨具備用。

下週台灣東方多擾動發展

今日各地高溫約32到35度，沒下雨時感受較悶熱，請多補充水分。沿海天氣方面，北部沿海空曠地區易有較強陣風，海邊活動請注意安全。

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颱風動態方面，第13號輕度颱風「貝碧佳」，清晨2時位於鵝鑾鼻東方1740公里的海面上，朝西北方向前進，預計週末將從琉球附近海面通過，之後往浙江沿海移動，由於颱風從台灣北方外海通過時離台灣不是很遠，仍請留意此颱風後續動態。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，根據氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，第13號輕颱「貝碧佳」持續向西北朝琉球前進，預計15日進入東海，16日撲向長江口，對台無影響。最新歐洲模式及美國模式針對下週二（17日） 20時的模擬圖顯示，在菲律賓、台灣東方海面有多個擾動發展，不但位置、強度不同、也使得擾動之間互相牽制的力道亦不同，不確定性很大，需再觀察。

吳德榮也指出，下週日、一（15、16日）「貝碧佳」經東海、撲向長江口；北部海面風浪增大、對台灣陸地無影響。至於中秋節（17日）至下週四（19日）台灣東側有水氣移入，大台北、東半部雲量多，偶有局部短暫雨，西半部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為東北風，迎風面擴散條件轉好，中部以南擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

未來天氣方面，未來一週台灣處於低壓帶內，雲量較多易降雨，各地高溫約32到35度，沒下雨時稍悶熱。隨著颱風接近，週六至週一基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率，週日、週一長浪的範圍將擴大到馬祖，週一會更進一步擴大至中部以北沿海，海邊活動請注意安全。

週六（14日）颱風接近琉球附近海面，東北風帶來更多的水氣，迎風面降雨範圍擴大，苗栗以北及宜蘭有短暫陣雨或雷雨，花東也有局部降雨，其他地區為多雲，清晨至上午中南部有零星短暫陣雨，午後則有短暫雷陣雨，西半部地區午後有局部大雨發生的機率，請多留意。

週日（15日）颱風通過琉球附近海面後，預計週一（16日）就會進入大陸，由於距離台灣沒有很遠，請留意後續預報資訊；受颱風外圍雲系影響，週日白天前北部及東北部降雨仍明顯，晚上到週一則有減少的趨勢，這兩天東部也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

週二（中秋節、17日）至週四（19日）台灣仍在低壓帶內，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 34 26 ~ 33 27 ~ 33 25 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

第13號輕度颱風「貝碧佳」，清晨2時位於鵝鑾鼻東方1740公里的海面上，朝西北方向前進，預計週末將從琉球附近海面通過，之後往浙江沿海移動，由於颱風從台灣北方外海通過時離台灣不是很遠，仍請留意此颱風後續動態。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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