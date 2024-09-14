今2地防雷雨 中秋北東雲多偶雨 下週2擾動發展

今日各地高溫約32到34度，沒下雨時感受較悶熱，請多補充水分。（資料照）

2024/09/14 07:13

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（14日）水氣偏多，清晨至上午中南部地區有零星雨勢，今日白天北部、東北部地區及馬祖、澎湖需留意有局部短暫陣雨或雷雨；其他地區及金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，西半部及東北部地區有局部大雨發生的機率，請留意天氣變化，外出攜帶雨具備用。

氣溫方面，今日各地高溫約32到34度，沒下雨時感受較悶熱，請多補充水分。沿海天氣方面，今下午起苗栗至雲林沿海空曠地區及馬祖、澎湖易有較強陣風，海邊活動請注意。

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颱風動態方面，第13號輕度颱風「貝碧佳」，今晨2時位於台北東方1140公里的海面上，以西北轉西北西方向前進，今天將通過琉球附近海面，預計週一登陸中國上海一帶，對於台灣的天氣沒有直接影響。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，第13號輕颱「貝碧佳」續朝琉球前進，預計明日進入東海，將以中颱之姿、撲向長江口，對台無影響。

吳德榮也指出，根據最新歐洲模式及美國模式針對下週三20時的模擬圖顯示，「季風環流（Monsoon Gyre）」內有2個擾動發展，不但位置、強度不同、擾動之間互相牽制的力道亦不同，也使得各自的模擬行徑、不確定性很大；且各國模式皆頻繁大幅調整。至於是否會侵台？吳德榮表示「言之過早！也是枉然」。

吳德榮也提到，下週二中秋節並無颱風影響，但台灣東側有水氣移入，大台北、東半部雲量多，偶有局部短暫雨，西半部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。下週三至週五的天氣、視颱風動向而定，不確定性大，需再觀察。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏北風，迎風面擴散條件轉好，竹苗以南擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

天氣方面，未來一週南海至菲律賓東方海面仍為大低壓區，有利於熱帶系統發展，其位置及動向有較大不確定性，且和下週天氣有密切關係，氣象署將持續觀察，請留意最新預報資訊。

週日（15日）至週一（16日）白天水氣減少，天氣穩定，各地為多雲到晴，僅北部、東半部地區有零星陣雨，午後西半部山區、近山區平地有零星雷陣雨；各地高溫可達33至35度，北部地區有局部36度以上高溫發生的機率，外出應多補充水份避免熱傷害。

另外隨著颱風接近，週日、週一基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、馬祖有長浪發生的機率，週一長浪的範圍將擴大至中部以北沿海，海邊活動請注意安全。

至於週一晚上至週二（17日，中秋節）由東邊移入的水氣增加，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨；週二西半部氣溫仍偏高，北部地區有局部36度以上高溫的機率。

週三至週五（18日至20日）台灣位於低壓帶內，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 33 26 ~ 32 26 ~ 33 25 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

第13號輕度颱風「貝碧佳」，今晨2時位於台北東方1140公里的海面上，以西北轉西北西方向前進，今天將通過琉球附近海面，預計週一登陸中國上海一帶，對於台灣的天氣沒有直接影響。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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