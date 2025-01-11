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    白營111釘孤枝 游淑慧反問：認同柯文哲給京華城百億容獎？

    國民黨台北市議員游淑慧。（資料照）

    國民黨台北市議員游淑慧。（資料照）

    2025/01/11 18:04

    〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金假帳案被羈押禁見，民眾黨號召支持者今（11日）上街「釘孤枝」抗議司法不公。台北市議會京華城容積違失案專案調查小組召集人、國民黨議員游淑慧表示，若民眾黨認為京華城容獎案是政治迫害，是否代表認同柯文哲給京華城的百億容獎是合法的？

    柯文哲疑似在台北市長任內對京華城容積大開方便之門，如今多案纏身被羈押禁見，民眾黨號召支持者上街，抗議司法不公；國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭雖沒有出席，但多位國民黨立委，黨副秘書長江俊霆、發言人楊智伃以及朱立倫的嫡系子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤都到場參與活動。台北市長蔣萬安則到南投輔選，國民黨議員也幾乎無人出席。

    游淑慧表示，「釘孤枝」原本是定調挺司法，後來卻變成挺個人；當看到陳佩琪到現場鞠躬，台上招牌寫著「放人」，到底是要放柯文哲？還是連沈慶京、李文宗、應曉薇都要放？活動是司法正義還是為特定人施壓司法？

    如果民眾黨定調京華城容積獎勵案是政治迫害，是不是代表認同柯文哲給京華城的百億容獎是合法的？認為京華城案所有被告都要過關？如果認為這叫便民興利，之前怎麼不見民眾黨聲援宜蘭縣長林姿妙？

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