爆柯文哲政治獻金黑幕挨告 許富舜現身「111釘孤枝」現場要做這件事

民眾黨前主席柯文哲昔日學生許富舜醫師，11日帶著兩本「翻轉選戰的流浪狗團隊」書來到中正紀念堂民眾黨活動現場，試圖將書交給師母陳佩琪。 （記者劉信德攝）

2025/01/11 16:58

〔本報記者／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案被起訴，昔日學生醫師許富舜日前爆料，曾親眼見到不明來源的錢被柯帶回家，陳佩琪表示將提告。民眾黨號召支持者今天前往台北市自由廣場「釘孤枝」，聲援民眾黨前主席柯文哲並抗議司法不公，許富舜身著墨綠毛衣出現在自由廣場周邊，並從牛皮紙袋拿出劉坤禮所寫《翻轉選戰的流浪狗團隊：柯文哲核心幕僚談勝選關鍵》一書，並表示將寄給柯文哲及師母，希望他們能想起莫忘初衷的內容。

本報記者在自由廣場周邊遇到許富舜醫師，他身著墨綠毛衣，手上拿著幾本《翻轉選戰的流浪狗團隊：柯文哲核心幕僚談勝選關鍵》的書籍，他也遇到四叉貓及網紅牙醫史書華，三人寒暄了一陣子後，他拿出一本書送給四叉貓，並提醒可好好看一下書的內容。

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許富舜原打給前立委蔡壁如，想托蔡代為轉交給陳佩琪，蔡於電話中答應，但後來蔡壁如本人沒有出現，僅派人前來，許富舜後來評估之後，決定後續自己將書寄給陳佩琪。

《翻轉選戰的流浪狗團隊：柯文哲核心幕僚談勝選關鍵》內容提到2014年柯文哲首次參選市長的種種內幕，其中在訪問柯文哲選戰的募款委員副主委張富美的那段曾指出，當時管錢的李佩玲（kp旱草聯盟成員）帳目不清，根本不懂會計，認為未來柯文哲的帳目會有問題，其中張富美也提到有朋友捐了5萬元，結果李佩玲給的捐贈收據資料中竟沒有朋友的名字。

另外，書中還揭露當時舉辦過好幾次募款餐會，其中有一場在2014年11月1日的大型募款餐會每人一張票收1萬元，那場就收了1千萬元，另外還有各類的便當會、餐會等等的小額自由捐等募款餐會。

柯文哲在書序透露，因父親勸阻他參選時講的一句話：「我在228失去了父親，我不要以後再失去兒子。」這句話讓他開始思考，我們要留下一個什麼樣的台灣給下一代？為什麼要畏畏縮縮？他逐漸浮現信念：「台灣人可以自己決定自己的命運，台灣人可以當台灣這一片土地的主人。」因為信念，他克服了困難。

柯文哲還說，面對這些在選戰過程中熱情幫忙的朋友，他除了感謝還是感謝，選後因為忙於市政工作，一直沒機會向曾幫忙的朋友說聲謝謝，事實上更多的朋友是默默幫忙，到現在他連名字也叫不出，他只能把心中的感謝當作鞭策自己的動力，也勉勵自己莫忘初衷，繼續努力。

民眾黨前主席柯文哲昔日學生許富舜醫師，11日帶著兩本「翻轉選戰的流浪狗團隊」書來到中正紀念堂民眾黨活動現場，試圖將書交給師母陳佩琪。 （記者劉信德攝）

民眾黨前主席柯文哲昔日學生許富舜醫師，11日帶著兩本「翻轉選戰的流浪狗團隊」書來到中正紀念堂民眾黨活動現場，試圖將書交給師母陳佩琪，途中他遇到四叉貓及網紅牙醫史書華，3人寒暄了一陣子後，他拿出一本書送給四叉貓，並提醒可好好看一下書的內容。（記者劉信德攝）

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