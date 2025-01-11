台中養生會館大玩男女連結！負責人竟是百萬網紅「小姐愛吸弟」

警方查獲的情色養生會館，吳姓女負責人是擁有110萬人訂閱的「抖音百萬網紅」，帳號名稱是「小姐愛吸弟」。（警方提供）

2025/01/11 17:16

首次上稿：10:20

更新時間：17:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第二分局於本月8日執行色情掃蕩時，於北區一處大樓，發現一處「老司機」最愛的養生會館暗藏春色，當場查獲多名男客與小姐正從事性交易，搜索過程中還發現，吳姓女負責人竟是擁有110萬人訂閱的「抖音百萬網紅」，帳號名稱是「小姐愛吸弟」，吳女涉嫌用網紅身分招攬性交易與招募小姐，警方共查緝40人，依妨害風化罪移送法辦。

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巧合的是，這家養生會館於近日猛打廣告，預計9日（前天）要舉辦「年終歡樂變裝PARTY尾牙」活動，因遭到警方的掃蕩也跟著泡湯，年終尾牙只能在警局中悲情度過。

第二分局表示，日前得到線報稱北區某養生會館掛羊頭賣狗肉，標榜「健康」養生會館，卻私底下從事非法性交易，警方蒐證後向檢方聲請搜索票，本月8日執行攻堅掃蕩，當場查獲多組客人與小姐正從事性交易，警方將負責人、幹部員工及客人、小姐等計40餘名全帶返所訊問，並查扣營業所得50萬餘元及手機、電腦主機等大量證物，吳女與幹部等人依妨害風化罪名移送法辦，男客與小姐則依違反社會秩序維護法移送裁處。

吳女經營的帳戶「小姐愛吸弟」，還備註「我是恩姐，我不是小姐不熙娣，想了解更多資訊、工作等等，請幫我點選連結喔，不然會被吃訊息」，警方認為她常利用網紅身分，在各大論壇與臉書刊登性交易的廣告攬客，並招募美容師提供特殊性服務，她的抖音帳戶共有110萬多人訂閱，IG帳號也有將近3萬人訂閱，知名度堪稱是「百萬網紅」。

吳女擅長用諧音大談情色話題，但有些影音內容，可能是刻意寫劇本拍攝，例如「媽媽帶兒子破觸」短片中，兒子還抱著玩偶，媽媽指責年近卅歲兒子不交女友，每天在家看動漫打電玩，請「恩姐」安排兒子「轉大人」，兒子則頂嘴說，他認為外面的女生都比不上動漫。

另外，標題「媽媽帶女兒雙飛」短片中，吳女則大談一位40歲媽媽，帶年約20歲女兒來上班，有客人雙飛解鎖過，女兒賺了錢，還開一家早午餐店，她另於「新人發薪水」短片中，發給第一天上班的「妹妹」8000多元日薪，這位「妹妹」強調，這是她以前薪水的兩倍多，不過，這段影片有加註「戲劇效果，請勿模仿」的警語。

情色養生會館近日猛打廣告，要於9日舉辦尾牙，卻於8日被警方查獲。（警方提供）

警方將藝名「恩姐」，帳戶名「小姐愛吸弟」的吳姓女負責人，依妨害風化罪移送法辦。（警方提供）

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