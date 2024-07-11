台北豪雨多處積淹水 蔣萬安：將投數十億提升降雨容受力

10日下午一場暴雨，台北市信義區精華地段多處淹水。（圖由台北市議員許淑華提供）

2024/07/11 11:10

〔記者何玉華／台北報導〕台北市10日下午一場大豪雨，造成信義區等精華地段多處嚴重積淹水，有議員質疑前台北市長柯文哲推動的「海綿城市」破功，台北市長蔣萬安今（11）天表示，去年10月下定決心投入數十億元，要將台北市下水道的降雨容受力，從目前的時雨量78.8毫米，提升到88.8毫米。

蔣萬安今（11）日與新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑一起出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動，被問到昨天午後大雨傳出多處災情，他表示，昨天的一場大雨確實在台北市造成許多的災情，截至晚間7點，共有64件通報。

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蔣萬安說，昨天下午下雨後，市府在2點06分成立二級強化開設緊急應變中心，包括研考會、消防局、警察局、工務局等即刻進駐，除了各局處成立緊急應變小組以外，各行政區也成立應變中心，由區長擔任指揮官。

蔣萬安表示，災情集中在南港區跟信義區，挹翠山莊10分鐘就累積了34毫米雨量，已經超過雨水下水道的保護標準；面對極端氣候下的短時間強降雨，確實可能已經超過了全市時雨量78.8豪米的容受力，因此在去年10月下了很大的決心，決定投入數10億在接下來這幾年，將整體容受力提升達到88.8毫米。

蔣萬安表示，雖然投入的經費很高，但這是必須即刻來做；另一方面也呼籲市民朋友在汛期期間特別提高警覺，除了政府投入相關經費跟建置以外，民眾也要有自主防災意識，共同努力面對極端氣候所帶來可能的災情。

台北市長蔣萬安今天上午出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇，受訪時針對昨天大雨導致精華區積淹水強調，去年10月市府已決定投入數十億元，提升下水道的降雨容受力到時雨量88.8毫米。（記者田裕華攝）

「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇今天上午舉行，左起：基隆市長謝國樑（左起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政連袂出席。（記者田裕華攝）

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