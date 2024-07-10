炸雨！ 氣象署公布前10名全在北市 瑠公國中122毫米最高

今下午雙北對流發展旺盛，下起大雷雨，北市大安區、信義區時雨量破百。（讀者提供）

2024/07/10 15:48

〔記者蔡思培／台北報導〕今下午對流發展旺盛，大台北地區下起大雷雨，中央氣象署發布國家級警報，雙北多地區一級淹水警戒。氣象署也公布今天降雨前十名的測站，全部由台北市包辦，台北市瑠公國中降雨更達122.0mm（毫米）。

氣象署今天下午在「報天氣 - 中央氣象署」臉書發文，公布今天下午降雨前十名的測站，全部位於台北市。瑠公國中降雨量達122.0mm；四獸山降雨量達116.0mm；福州山降雨量達110.0mm；九如里降雨量達108.0mm；挹翠山莊降雨量達106.5mm；舊莊國小降雨量達98.5mm；玉成測站降雨量達95.5mm；國三S016K測站降雨量達89.5mm；國三N016K測站降雨量達87.0mm；舊莊里降雨量達84.0mm。

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氣象署下午3點25分又發布豪雨特報，台北市、新北市、桃園市山區會有豪雨；桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區則有大雨。

氣象署提醒，雙北及桃園市山區有局部大雨或豪雨，桃園至台中、南投地區及雲林以南、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生機率，民眾要注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

今天大台北地區有明顯降雨。（圖擷自「報天氣 - 中央氣象署」臉書）

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