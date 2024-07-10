北市強降雨影響約1.5小時 災害應變中心二級開設

受對流雲系持續發展，台北市中山、松山、內湖、大安、信義、南港及文山區都有較劇烈降雨發生，影響時間約1至1.5小時。（圖由台北市政府提供）

2024/07/10 14:57

首次上稿：14:28

更新時間：14:57

〔記者何玉華／台北報導〕中央氣象署今（10）日中午12時針對台北市全區發布大雨特報，在午後2點，大安區福州山時雨量達107毫米，提升為豪雨特報，轄內瑠公國中、信義四獸山、挹翠山莊、大安福州山4個測站時雨量均破百。

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氣象署今（10）日中午針對台北市全區發布大雨特報，中山、中正、松山、大安、信義、文山及內湖區都有較大雨勢發生的機會，午後2點，最大時雨量在大安福州山已達103毫米，北市府已將災害應變中心提升為二級開設。

北市府根據氣象預報指出，因今日環境潮濕且大氣環境不穩定，易有短延時強降雨，其中中山、中正、松山、大安、信義、文山及內湖區皆有較大雨勢發生的機會；北市災害應變中心在午後提升為三級強化開設，工務局、消防局、警察局、環保局、民政局及都發局等相關局處派員進駐，隨時應變。

受對流雲系持續發展，台北市中山、松山、內湖、大安、信義、南港及文山區都有較劇烈降雨發生，預估時雨量可能達到100毫米，影響時間約1至1.5小時，大安福州山時雨量達到103毫米，災害應變中心再提升為二級開設，各區災害應變中心也同時開設。

受對流雲系持續發展，台北市中山、松山、內湖、大安、信義、南港及文山區都有較劇烈降雨發生。（圖擷取自觀光傳播局即時影像）

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