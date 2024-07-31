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「部落公認好人」！花蓮某雜貨店色老闆涉對國小女童襲胸襲臀逾20人受害

雜貨店今天下午鐵門關起來，但當地民眾說都有持續營業。（民眾提供）

雜貨店今天下午鐵門關起來，但當地民眾說都有持續營業。（民眾提供）

2024/07/31 14:42

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮南區一處部落社區內唯一一家雜貨店，老闆被爆向國小高年級女生伸狼爪，女孩們遭色老闆摸胸、襲臀，回家告訴父母卻被責怪「怎麼可能」！受害女孩上國中後，利用今年5月畢業旅行時才終於鼓起勇氣向老師提及3年前往事，全案才曝光。報案的受害少女的媽媽說，那位老闆會幫助部落的人，買東西可以先欠，所以大家的態度就不願報案，老闆甚至還要他們撤告，但她「一定會堅持挺女兒到底」！

花蓮縣府社會處長陳加富說，最初通報有20多人受害，但後來有報案的家長只有4、5人，縣府社會處第一時間派員去了解、協助警方調查案情，但多數家長不願意配合；縣府秘書長饒忠也說，教育處、社會處第一時間接到通報，都已請學校協助給受害學生心理輔導及社工關懷；受理的警局則說，目前檢察官調查中，因兒少案件偵查不公開，無法多透露！

消息曝光後，同一部落民眾都說「不敢相信老闆會這樣」！民眾說去店裡買東西，互動都很正常；受害家長說，他打聽部落內至少10幾20人受害，都是在國小五六年級、身體開始發育後，到店裡買東西就被老闆騷擾，但一些家長覺得沒什麼，因為老闆對於手頭不方便的人不會追著要錢，大家都覺得他是好人，就算聽到也覺得「這沒有什麼」。

受害家長今接受電話訪問說，就讀小六的女兒上個月放學到雜貨店買東西，付錢時老闆竟然拿鐵尺戳胸部「還故意碰到乳頭」，女兒後來回家哭訴，當時很害怕也不知道怎麼辦，只好趕快付錢後跑掉，並說再也不敢去買東西。

他說，他們家也有欠老闆錢，家人到店裡消費還被老闆要求撤告「你們沒證據，要告就來，我會告你們誣告」！但為了女兒，他們家人會勇敢接受調查。

被指控的雜貨店門口鐵門拉起，據當地民眾指出，這家店只有下午到晚上營業，還有投幣唱歌機臺，雖然外牆還有布條「我不賣菸給未滿20歲人」，但受害者就讀的國中校長今天說，學校查獲學生持有菸酒，幾乎都是在這家雜貨店買的，且店內有時下青少年流行的中國抖音推薦零食，知道這件事是因為該校前三名畢業的女學生，5月參加畢業旅行返家途中告訴老師「3年前曾被老闆襲胸摸臀」，但是老闆通常都趁四下無人犯案，旁邊沒有人證，舉證上確實有困難。

校長說，學校第一時間通報縣府、教育部，也請學區國小啟動調查，發現最近3年來受害者至少20多人，然而，因襲胸摸臀騷擾是告訴乃論，目前只有4到5個家長願意報警，且因案件調查中，店家仍持續營業，因擔心又有受害者，造成女生一輩子陰影，因而希望透過媒體報導能讓對方有所收斂。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

社區的國小，校方調查發現高年級女生多人受害，已經啟動輔導機制。（民眾提供）

社區的國小，校方調查發現高年級女生多人受害，已經啟動輔導機制。（民眾提供）

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