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    緬甸7.7地震深度僅10公里 佛寺、橋梁倒塌影像曝光

    從緬甸媒體CJ Platform曝光的畫面可見，地震威力驚人，實皆省一座舊橋震後坍塌、昂班市出現多棟建築倒塌，曼德勒市內南傳佛寺、僧舍與三藏學校也傳出嚴重損毀。（圖翻攝自臉書CJ Platform）

    從緬甸媒體CJ Platform曝光的畫面可見，地震威力驚人，實皆省一座舊橋震後坍塌、昂班市出現多棟建築倒塌，曼德勒市內南傳佛寺、僧舍與三藏學校也傳出嚴重損毀。（圖翻攝自臉書CJ Platform）

    2025/03/28 15:19

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    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸中部實皆省（Sagaing）今日（28）下午發生規模7.7強烈地震，多地建物倒塌，震波更遠達泰國曼谷。根據美國地質調查局（USGS）資料，地震發生於當地時間3月28日13時50分（台灣時間14時50分），震央位於實皆省北北西約16公里處，震源深度僅10公里，屬極淺層地震。

    從緬甸媒體CJ Platform曝光的畫面可見，地震威力驚人，實皆省一座舊橋震後坍塌、昂班市出現多棟建築倒塌，曼德勒市內南傳佛寺、僧舍與三藏學校也傳出嚴重損毀，甚至有高樓建築整棟傾斜或倒塌的情況，當地災情仍在統計中。

    此次強震不僅重創緬甸中部，鄰近國家同樣感受到劇烈搖晃，包括泰國北部、中國與緬甸接壤的省份，甚至遠至超過1000公里外的泰國首都曼谷，民眾也明顯感受到地面晃動，驚慌逃出建築物避難。各地緊急應變單位正密切監控後續餘震與災情發展。

    從緬甸媒體CJ Platform曝光的畫面可見，地震威力驚人，實皆省一座舊橋震後坍塌、昂班市出現多棟建築倒塌，曼德勒市內南傳佛寺、僧舍與三藏學校也傳出嚴重損毀。（圖翻攝自臉書CJ Platform）

    從緬甸媒體CJ Platform曝光的畫面可見，地震威力驚人，實皆省一座舊橋震後坍塌、昂班市出現多棟建築倒塌，曼德勒市內南傳佛寺、僧舍與三藏學校也傳出嚴重損毀。（圖翻攝自臉書CJ Platform）

    從緬甸媒體CJ Platform曝光的畫面可見，地震威力驚人，實皆省一座舊橋震後坍塌、昂班市出現多棟建築倒塌，曼德勒市內南傳佛寺、僧舍與三藏學校也傳出嚴重損毀。（圖翻攝自臉書CJ Platform）

    從緬甸媒體CJ Platform曝光的畫面可見，地震威力驚人，實皆省一座舊橋震後坍塌、昂班市出現多棟建築倒塌，曼德勒市內南傳佛寺、僧舍與三藏學校也傳出嚴重損毀。（圖翻攝自臉書CJ Platform）

    從緬甸媒體CJ Platform曝光的畫面可見，地震威力驚人，實皆省一座舊橋震後坍塌、昂班市出現多棟建築倒塌，曼德勒市內南傳佛寺、僧舍與三藏學校也傳出嚴重損毀。（圖翻攝自臉書CJ Platform）

    從緬甸媒體CJ Platform曝光的畫面可見，地震威力驚人，實皆省一座舊橋震後坍塌、昂班市出現多棟建築倒塌，曼德勒市內南傳佛寺、僧舍與三藏學校也傳出嚴重損毀。（圖翻攝自臉書CJ Platform）

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