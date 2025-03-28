90年來最強！緬甸7.7地震「規模上修至8.2」

緬甸於今日下午發生規模7.7地震，泰國氣象局調查後，將其芮氏規模上修至8.2。（彭博）

2025/03/28 20:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸於今（28日）下午發生一起罕見地震，起初由美國地質調查局（USGS）預估規模為7.7，但經泰國氣象局進一步調查，最新數據將其芮氏規模上修至驚人的8.2。根據泰國氣象局局長亞溫昌公告，這次地震不僅創下自1935年以來當地最強紀錄，還伴隨至少12次有感餘震，其中美方原先預估的6.4級餘震，也更新為7.1級。

震央位於緬甸實皆省，震源深度僅10公里，不僅緬甸本土遭受嚴重破壞，連鄰國泰國也深受震感影響。曼谷部分高層建築出現劇烈搖晃，交通中斷、捷運與輕軌服務暫停，多座辦公大樓及住宅樓倒塌，當中一座位於洽圖洽區的30層興建中的大樓倒塌，現場約50名工人被困，已有7人獲救。

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泰國官方最新數據顯示，曼谷已有至少3人死亡、67人失聯。市政府已宣布該市進入災區狀態，成立緊急指揮中心協調搜救行動，而全國各機場亦同步發布禁飛令，以防餘震帶來進一步損害。

在緬甸方面，災情更為慘重。根據最新統計，緬甸境內至少有56人死亡，200多人受傷，失蹤或被困人數超過210人，災情主要集中在曼德勒、內比都、撣邦等重災區。多處建築倒塌、道路破損和公共設施受損，使得救援工作在交通癱瘓及通訊中斷的困境中進行，情況相當艱難。

泰國氣象局局長亞溫昌在記者會上提醒，餘震可能對曼谷高層建築構成進一步威脅，並呼籲市民保持高度警戒，遠離損壞建築，避免聚集於高風險區域。各國救援組織及鄰國政府目前已展開密集救援行動，印度總理莫迪也在社交平台上表態，願向受災國家提供一切必要援助。

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