泰安火車站火災警報器秀逗響整晚 居民怨徹夜難眠

泰安火車站火災警報器故障。（記者張軒哲攝）

2024/07/30 15:38

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市后里區泰安（公館）火車站火災警報器從昨日深夜發出聲響，直到今天早上約6點才停止，周邊居民抱怨擾人清夢，公館里長馮詠淮今日指出，昨夜趕到車站查看，並未發現火警，半夜打電話台鐵無人接聽。馮詠淮說，若真有火警該怎麼辦，台鐵公司危機處理有待加強；台鐵今日指出，泰安站為簡易站，夜間並無站員駐守，清晨疑似消防系統警報器誤動作，管理站接獲民眾反應後，派員前往泰安站，並於早上6點半左右排除故障。

馮詠淮說，昨日深夜台鐵泰安站空無一人，平日售票口鐵窗傍晚已拉下，但車站內警報器一再鳴叫，「所有人員請注意，現在已發生火警，請往安全地方疏散」，警報聲和廣播聲重複循環播放，鄰近車站的住戶抱怨一夜難以成眠。

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馮詠淮表示，昨天深夜他打電話到車站無人接聽，竟找不到台鐵人員可以處理，警報聲響到今天早上，若火車站半夜發生火警，後果難料。

泰安老街居民指出，社區銀髮族居多，通常很早就寢，還好新站沒有在住戶密集的老街上，否則會吵到更多住戶。

台鐵公司指出，有關臉書揭露泰安（公館）站今早清晨警報器發出聲響，經查泰安站為簡易站，夜間並無站員駐守，管理站為后里站，當日清晨疑似消防系統警報器誤動作，管理站接獲民眾反應後，派員前往泰安站，並於6點半左右排除故障。民眾或旅客於無派員服務時間，可撥打管理站24小時聯絡電話：04-25562038，提供您所需的服務。

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