午後大雨讓「海綿城市」破功 議員許淑華批：柯文哲政策失敗

台北市信義區今天午後雷雨造成多處淹水。（取自台北市議員許淑華臉書）

2024/07/10 23:42

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲上任時宣布要打造成「海綿城市」，每年編列近80億預算，盼解決積淹水問題，結果北市今天午後大雨，就接獲62件積淹水通報案件，多為信義區、南港區；民進黨市議員許淑華批評，柯文哲的海綿城市政策失敗，市長蔣萬安上任也看不到精進作為。

台北市水利處回應，已針對台北市78個集水分區辦理「全市降雨容受力提升檢討工作」，並於常積水地區優先推動，如近期針對士林、圓山、百齡、中山等集水區分別推動福林治水園區新建工程、大龍抽水站擴建工程、百齡抽水站新建工程、中山抽水站擴建工程等，未來將推動敦化北路及承德路地下貯留設施新建工程，盼逐步提升降雨容受力至88.8mm/h。

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北市府今天共接獲94件災情通報案件，其中積淹水案件為64件，主要位於信義區、南港區，其他次要災情為民生基礎設施災情4件；信義區松仁路上水淹一度高過腳踝，南港區多處淹水高度達半個機車半個輪胎，甚至還有1樓店家被淹。有民眾表示，最近下雨都會下強降雨，常常淋得全身濕，沒想到九日降雨強程度如同颱風，還導致積淹水。

柯文哲任內推出「海綿城市」政策，以透水磚進行鋪設地面，許淑華表示，短時間強降雨沒辦法將雨水立刻滲透、排出，低窪地區仍容易淹水，且信義區有不少地方靠山邊，還會有土石流的問題影響周邊，蔣萬安選舉時曾到信義區吳興街600巷周邊允諾會做防水閘門，上任至今已超過一年半什麼都沒看到，如今信義區吳興街600巷再度積淹水。

許淑華認為，最重要的是要做好短時間強降雨的排水，包含防水閘門，以及強降雨時能立刻將積淹水引導到排水系統的措施，在極端氣候的狀況下，短時間強降雨只會越來越頻繁，台北市目前卻未做好因應，柯文哲的海綿城市政策失敗，市長蔣萬安上任也看不到精進作為。

國民黨議員李明賢表示，海綿城市不能只是口號，錢花下去防洪治水，效果卻不佳，台北市下大雨仍會淹水，蔣萬安應針對易淹水地區加強排水系統、作為重點疏洪，檢討海綿城市政策，否則今天僅是第一場考驗，接下來又是颱風季，考驗恐接踵而來，尤其是信義區、松山區、南港區、內湖區等易淹水地區，找出治本的方案。

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