中午大雨北市62件積淹水通報 信義路車行地下道一度積水

台北市信義路車行地下道一度積水，目前已抽退。（北市府提供）

2024/07/10 18:23

〔記者楊心慧／台北報導〕中央氣象署今（10日）中午12時對台北市發布大雨特報，大安區、信義區時雨量破百，信義路車行地下道一度積水，台北市災害應變中心提升為二級強化開設，消防局長莫懷祖表示，截至下午4時共接獲83件災情通報案件，其中積淹水62件，主要位於信義區、南港區，道路積淹水已陸續消退。

莫懷祖說明，台北市全區皆有較顯著降雨發生，其中信義區瑠公國中、信義四獸山、挹翠山莊及大安區福州山，時雨量皆達100毫米以上，最大10分鐘雨量發生在下午1時58分大安區福州山達40.5毫米，下午3時20分後對流胞消散，雨勢趨緩。

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莫懷祖指出，台北市災害應變中心於13時53分提升為強化三級開設，有6個局處進駐，並於14時6分提升為二級開設，共計17個局處進駐，截至16時共接獲83件災情通報案件，以積淹水案件為主有62件，其他次要災情為民生基礎設施災情4件，道路積淹水案件已陸續消退，無人員傷亡回報。

莫懷祖說，接獲兩件民眾受困案件，相關局處前往處理，因積淹水消退已無受困情形；信義車行地下道積淹水，達半個輪胎高，目前積水已退；吳興街600巷周邊因雨勢過大造成局部地區有積水，目前積水已退，環保局派員協助道路復原。

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