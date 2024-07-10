為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

中午大雨北市62件積淹水通報 信義路車行地下道一度積水

台北市信義路車行地下道一度積水，目前已抽退。（北市府提供）

台北市信義路車行地下道一度積水，目前已抽退。（北市府提供）

2024/07/10 18:23

〔記者楊心慧／台北報導〕中央氣象署今（10日）中午12時對台北市發布大雨特報，大安區、信義區時雨量破百，信義路車行地下道一度積水，台北市災害應變中心提升為二級強化開設，消防局長莫懷祖表示，截至下午4時共接獲83件災情通報案件，其中積淹水62件，主要位於信義區、南港區，道路積淹水已陸續消退。

莫懷祖說明，台北市全區皆有較顯著降雨發生，其中信義區瑠公國中、信義四獸山、挹翠山莊及大安區福州山，時雨量皆達100毫米以上，最大10分鐘雨量發生在下午1時58分大安區福州山達40.5毫米，下午3時20分後對流胞消散，雨勢趨緩。

莫懷祖指出，台北市災害應變中心於13時53分提升為強化三級開設，有6個局處進駐，並於14時6分提升為二級開設，共計17個局處進駐，截至16時共接獲83件災情通報案件，以積淹水案件為主有62件，其他次要災情為民生基礎設施災情4件，道路積淹水案件已陸續消退，無人員傷亡回報。

莫懷祖說，接獲兩件民眾受困案件，相關局處前往處理，因積淹水消退已無受困情形；信義車行地下道積淹水，達半個輪胎高，目前積水已退；吳興街600巷周邊因雨勢過大造成局部地區有積水，目前積水已退，環保局派員協助道路復原。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
明全台持續高溫 午後雷陣雨範圍擴大
2024/07/09 18:38

明全台持續高溫 午後雷陣雨範圍擴大
北市大安、信義區時雨量破百 松仁路水淹過腳踝、南港超過半個輪胎
2024/07/10 15:02

北市大安、信義區時雨量破百 松仁路水淹過腳踝、南港超過半個輪胎

「璀璨王功 精彩二十」 2024王功漁火節
最新海溫圖曝！台灣海溫飆上31度紅得發紫 恐成颱風大補丸
2024/07/10 17:23

最新海溫圖曝！台灣海溫飆上31度紅得發紫 恐成颱風大補丸
今高溫飆37度、明估會更熱 下週熱帶擾動發展機率持續增加
2024/07/10 09:53

今高溫飆37度、明估會更熱 下週熱帶擾動發展機率持續增加

南元農場打造 與自然和諧共處的空間
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播