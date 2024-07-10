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北市大安、信義區時雨量破百 松仁路水淹過腳踝、南港超過半個輪胎

南港區多處不少地方淹沒路面，高度達半個機車半個輪胎。（台北市議員李明賢提供）

南港區多處不少地方淹沒路面，高度達半個機車半個輪胎。（台北市議員李明賢提供）

2024/07/10 15:02

〔記者楊心慧／台北報導〕雙北對流發展旺盛，今（10日）下午雙北下起大雨，台北市大安區、信義區時雨量破百，更有多處淹水，鞋子幾近全濕，台北市政府表示，因應0710午後熱對流強降雨，台北市災害應變中心再提升為二級強化開設，各區災害應變中心同時開設；台北市各區也傳出淹水，包含信義區、南港區等多處路面被淹沒，信義區水淹高過腳踝，南港區則超過機車半個輪胎。

北市府提醒，因大安區福州山時雨量達107毫米，中央氣象署於14時05分將本市提升為豪雨特報。瑠公國中、信義四獸山、挹翠山莊、大安福州山四個測站均破百。目前對流胞已往東北逐漸移出台北市，但士林北投區及內湖區仍有持續雨勢發生。

氣象署發布國家級警報，雙北多地區一級淹水警戒，台北市多處地點已有淹水跡象，信義區松仁路上水淹一度高過腳踝，南港區多處不少地方淹沒路面，高度達半個機車半個輪胎，甚至還有一樓店家被淹。

台北市議員許淑華也在臉書上分享多張信義區淹水照片，並提醒大家注意小心；國民黨台北市議員李明賢也發臉書表示，台北午後雷陣雨又急又猛，剛剛手機已接到國家級警報，也有南港民眾陳情包括南港成福路附近店家淹水，不僅淹沒路面，淹水高度也超越半個摩托車高度，簡直就像颱風一樣。

李明賢說，就像颱風的雷陣雨除考驗北市排水系統，包括水利各單位也隨時待命協助排除；此外提醒大家此刻出門千萬小心路況與雨勢，因為他也是被淋的一身濕答答，實在狼狽，大家請注意安全，夏天氣候真是難以預測。

有民眾家裡被淹。（台北市議員李明賢提供）

有民眾家裡被淹。（台北市議員李明賢提供）

有民眾的店被淹。（台北市議員李明賢提供）

有民眾的店被淹。（台北市議員李明賢提供）

南港區水淹到看不到路面。（台北市議員李明賢提供）

南港區水淹到看不到路面。（台北市議員李明賢提供）

台北市信義區多處淹水。（台北市議員許淑華提供）

台北市信義區多處淹水。（台北市議員許淑華提供）

台北市信義區多處淹水。（台北市議員許淑華提供）

台北市信義區多處淹水。（台北市議員許淑華提供）

台北市信義區多處淹水。（台北市議員許淑華提供）

台北市信義區多處淹水。（台北市議員許淑華提供）

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