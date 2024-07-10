各地高溫36度仍悶熱 中部以北午後雨勢將擴大

各地高溫仍普遍可達33至36度，感受悶熱。（資料照）

2024/07/10 06:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日風場轉為偏南至西南風，各地仍大多為晴到多雲、高溫悶熱，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，整體雨勢及降雨範圍增加，大台北地區及各地山區易有局部大雨，尤其中部以北山區有局部短延時豪雨發生的機率。

今日氣溫方面，各地高溫仍普遍可達33至36度，感受悶熱。紫外線指數預報部份，台東縣、金門縣、澎湖縣達到「危險級」，其他縣市均為「過量級」。中午前後紫外線強，戶外活動應多補充水分並做好防曬措施。

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空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週四、週五（11日、12日）太平洋高壓較弱，各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後西半部、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率，東南部地區有可能發生焚風。

週六（13日）太平洋高壓逐漸西伸增強，環境風場轉為偏南風，各地為晴到多雲，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 36 27 ~ 35 29 ~ 33 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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