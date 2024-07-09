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週三還是熱！各地午後慎防雷陣雨

氣象署提醒，週三各地區午後要留心雷陣雨。（資料照）

氣象署提醒，週三各地區午後要留心雷陣雨。（資料照）

2024/07/09 20:56

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（10日）午後大台北地區及各地山區易有局部大雨，尤其中部以北山區有局部短延時豪雨發生，同時全台依舊炎熱，各地普遍可達33度以上，部分區域甚至有局部36度情況。

中央氣象署預報，週三各地仍大多為晴到多雲、高溫悶熱，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，整體雨勢及降雨範圍增加，對流發展旺盛時易伴隨強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣，戶外活動請攜帶雨具備用並留意天氣變化，山區或溪邊活動更要提高警覺。

氣溫方面，週三各地高溫普遍可達33至36度，感受悶熱，戶外活動請做好防曬，多補充水分避免中暑。

天氣風險公司提醒，因為海峽水氣移入，中南部沿海在清晨到上午會有短暫雨機會，午後山區一樣會有對流發展，因為環境風場轉變的關係，平地降雨將以北部、東部較為明顯；另外東南部地區因為過山沉降，有焚風導致高溫出現的機會。

紫外線指數部分，金門縣、澎湖縣、台東縣為紫色「危險級」；其餘縣市均為紅色「過量級」。

空氣品質方面，週三環境風場為偏南風，迎風面擴散條件稍轉好，北部位於下風處，污染物稍易累積，中午受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週三各地高溫可達33至36度，戶外活動請做好防曬，多補充水分避免中暑。（擷取自中央氣象署網站）

週三各地高溫可達33至36度，戶外活動請做好防曬，多補充水分避免中暑。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週三金門縣、澎湖縣、台東縣為紫色「危險級」；其餘縣市均為紅色「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週三金門縣、澎湖縣、台東縣為紫色「危險級」；其餘縣市均為紅色「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週三竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

空品方面，週三竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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