全台天天又熱又濕 1張圖秒懂午後雷雨生成原因

中央氣象署以圖卡說明午後雷雨生成原因。（擷取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書）

2024/07/09 17:45

〔記者蔡思培／台北報導〕本週各地都是多雲到晴天氣，白天高溫動輒35、35度，但一到下午就會出現雷陣雨。中央氣象署今天透過圖卡說明午後雷雨生成原因，當地表附近空氣被太陽加熱，就可能膨脹上升，若又遇到環境不穩定、對流持續發展，就會成為成熟積雨雲，帶來午後雷陣雨。

氣象署今天在「報天氣 - 中央氣象署」臉書發文指出，當太陽加熱讓地表升溫，地表附近空氣也會被加熱，地表空氣塊受熱膨脹會增加浮力、造成空氣上升。若環境不穩定下氣塊持續上升，環境空氣比上升的空氣快冷（重），空氣塊就會持續上升凝結成雲。當對流持續發展，就會造就成熟的積雨雲，積雨雲並伴隨降雨、雷擊雨強陣風，帶來午後雷陣雨。

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氣象署說，明天風場為偏南風，雨勢較旺盛，午後雷陣雨雨區包括各地山區、中北部、宜花地區會下雨；大台北地區、各地山區有局部大雨。週四到週五風向轉西南風，午後雷陣雨雨區為各地山區、西半部、宜花地區，山區易有較大雨勢。週六風向由西南風轉偏南風，太平洋高壓勢力稍增強，午後雷陣雨雨區為各地山區、中北部、宜花地區。

氣象署提醒民眾外出要攜帶雨具，午後雷陣雨影響時易有短延時強降雨、雷擊、強陣風，山區溪河流域附近更可能有溪水暴漲，戶外活動要留意天氣變化並注意安全。白天未下雨時天氣較悶熱，則可多補充水分、注意防曬。

目前太平洋高壓勢力仍強盛，本週末到下週六，太平洋高壓勢有逐漸北移、東退的趨勢，讓南海到菲律賓東方海域轉為有利熱帶系統發展的環境，氣象署將持續密切觀察。

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