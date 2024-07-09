為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

全台天天又熱又濕 1張圖秒懂午後雷雨生成原因

中央氣象署以圖卡說明午後雷雨生成原因。（擷取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書）

中央氣象署以圖卡說明午後雷雨生成原因。（擷取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書）

2024/07/09 17:45

〔記者蔡思培／台北報導〕本週各地都是多雲到晴天氣，白天高溫動輒35、35度，但一到下午就會出現雷陣雨。中央氣象署今天透過圖卡說明午後雷雨生成原因，當地表附近空氣被太陽加熱，就可能膨脹上升，若又遇到環境不穩定、對流持續發展，就會成為成熟積雨雲，帶來午後雷陣雨。

氣象署今天在「報天氣 - 中央氣象署」臉書發文指出，當太陽加熱讓地表升溫，地表附近空氣也會被加熱，地表空氣塊受熱膨脹會增加浮力、造成空氣上升。若環境不穩定下氣塊持續上升，環境空氣比上升的空氣快冷（重），空氣塊就會持續上升凝結成雲。當對流持續發展，就會造就成熟的積雨雲，積雨雲並伴隨降雨、雷擊雨強陣風，帶來午後雷陣雨。

氣象署說，明天風場為偏南風，雨勢較旺盛，午後雷陣雨雨區包括各地山區、中北部、宜花地區會下雨；大台北地區、各地山區有局部大雨。週四到週五風向轉西南風，午後雷陣雨雨區為各地山區、西半部、宜花地區，山區易有較大雨勢。週六風向由西南風轉偏南風，太平洋高壓勢力稍增強，午後雷陣雨雨區為各地山區、中北部、宜花地區。

氣象署提醒民眾外出要攜帶雨具，午後雷陣雨影響時易有短延時強降雨、雷擊、強陣風，山區溪河流域附近更可能有溪水暴漲，戶外活動要留意天氣變化並注意安全。白天未下雨時天氣較悶熱，則可多補充水分、注意防曬。

目前太平洋高壓勢力仍強盛，本週末到下週六，太平洋高壓勢有逐漸北移、東退的趨勢，讓南海到菲律賓東方海域轉為有利熱帶系統發展的環境，氣象署將持續密切觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
熱！未來7天恐有極高溫 吳德榮：下週南海、菲東有擾動發展跡象
2024/07/09 09:36

熱！未來7天恐有極高溫 吳德榮：下週南海、菲東有擾動發展跡象
今午後雷陣雨較昨天稍減 5區域仍有大雨特報
2024/07/09 13:49

今午後雷陣雨較昨天稍減 5區域仍有大雨特報

大同3C黃金酬賓月 年中強檔來襲
雨炸板橋淹水一級警戒 僑中二街積水超過半個輪胎
2024/07/09 17:22

雨炸板橋淹水一級警戒 僑中二街積水超過半個輪胎
今年6月史上最熱 極端高溫影響跨越國界
2024/07/09 08:36

今年6月史上最熱 極端高溫影響跨越國界

讓AI成為醫療助力 建立跨國整合醫學平台
不忍傷者曬太陽！屏縣公車與機車擦撞 居民撐7把傘護女騎士
2024/07/09 16:30

不忍傷者曬太陽！屏縣公車與機車擦撞 居民撐7把傘護女騎士
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播