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雨炸板橋淹水一級警戒 僑中二街積水超過半個輪胎

急降雨造成板橋區僑中二街、大觀地下道、浮洲車站一帶一度出現積淹水狀況。（新北市警察局提供）

急降雨造成板橋區僑中二街、大觀地下道、浮洲車站一帶一度出現積淹水狀況。（新北市警察局提供）

2024/07/09 17:22

〔記者黃子暘／新北報導〕雨彈轟炸！中央水利署針對新北市板橋區發布淹水一級警戒，板橋測站時雨量達59mm，有網友在「我是板橋人」社團發布訊息表示，大觀路2段地下道往樹林方向積水至半個輪胎高，一度禁止通行，目前積水已經消退；另外，議員黃淑君指出，有住戶反應僑中二街淹水中。

水利局表示，板橋今下午突然急降雨，10分鐘雨量達23.5毫米，30分鐘累積雨量達56.5毫米，40分鐘累積雨量達70毫米，皆已超過排水設施保護標準，過大雨量導致道路排水不及，造成僑中二街、大觀路地下道等路段路面積水，大雨減緩後皆於15分鐘內退水，為確保排水設施無淤積或遭阻礙情形，將於明日中午前完成各積水路段排水設施檢查，如有阻礙排水情形，將立即清除。

警察局板橋分局說明大觀路二段地下道、浮州車站積水狀況，表示分局獲報後即派遣大觀所線上警力至現場交通疏導管制，協助安全維護，並通知通大觀所所長、交通組、民防組協處，已通報板橋區公所前往排除及警廣通知用路人改道，現有大觀所員4名協助交通管制疏導。

消防局指出，板橋相關路段積淹水已消退，無民眾受傷通報。

議員黃淑君指出，有住戶反應僑中二街淹水。（黃淑君提供）

議員黃淑君指出，有住戶反應僑中二街淹水。（黃淑君提供）

急降雨造成板橋區僑中二街、大觀地下道、浮洲車站一帶一度出現積淹水狀況。（新北市警察局提供）

急降雨造成板橋區僑中二街、大觀地下道、浮洲車站一帶一度出現積淹水狀況。（新北市警察局提供）

急降雨造成板橋區僑中二街、大觀地下道、浮洲車站一帶一度出現積淹水狀況。（新北市警察局提供）

急降雨造成板橋區僑中二街、大觀地下道、浮洲車站一帶一度出現積淹水狀況。（新北市警察局提供）

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