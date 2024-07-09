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不忍傷者曬太陽！屏縣公車與機車擦撞 居民撐7把傘護女騎士

熱心民眾合力撐了7把傘幫受傷倒地的女騎士擋太陽。（讀者提供）

熱心民眾合力撐了7把傘幫受傷倒地的女騎士擋太陽。（讀者提供）

2024/07/09 16:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市今天（9日）上午發生一起公車與機車的車禍，造成女騎士受傷倒地，因為太陽太大、地面被曬得火燙，附近居民見狀紛紛上前幫忙，一群人合力撐了7把傘，為受傷騎士遮住大太陽，直到救護車抵達。

屏東縣交通警察隊表示，事發在7月9日上午10時20分，地點在屏東市信義路與協和路口，29歲的柳姓女騎士騎乘普通重機沿屏東市協和路一般車道西往東行駛，44歲陳姓客運車男司機，駕駛大客車由信義路一般車道北往南直行。

雙方在路口發生碰撞，柳姓女騎士頭部受創，傷重送醫，至下午完成手術在加護病房觀察中，經警方酒精檢測大客車駕駛酒精濃度為0mg/L。

據了解，當時客運車上有乘客，所幸並無受傷；警方呼籲，車輛行經無號誌路口時，幹道車務必減速慢行，支道車務必停車再開，相互禮讓，避免意外發生。

天氣高溫炎熱，氣象署今天針對屏東縣發布橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；該起車禍發生在上午10點，太陽太大，路面太熱，附近民眾撐了7把傘為躺在地上的受傷女騎士遮蔭，有居民拍下這個互助溫馨的瞬間，令人動容。

屏東市發生客運車與機車擦撞車禍。（記者羅欣貞翻攝）

屏東市發生客運車與機車擦撞車禍。（記者羅欣貞翻攝）

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