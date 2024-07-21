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大熱天他好心請回收嬤喝飲料！對方一句話神回：侮辱性極大

網友好心上前要請老婦人喝飲料，沒想到老婦神回一句，「不用啦，店我們自己開的」。（擷取自《爆廢公社》臉書）

網友好心上前要請老婦人喝飲料，沒想到老婦神回一句，「不用啦，店我們自己開的」。（擷取自《爆廢公社》臉書）

2024/07/21 23:29

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕最近天氣十分炎熱，在戶外頂著烈日工作更是辛苦。有網友分享，他在超商外看到一名老婦人在處理資源回收的空瓶，不禁同情心發作，好心上前要請老婦人喝飲料，沒想到老婦神回一句，「不用啦，店我們自己開的」，笑翻上千網友。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》發文表示，他日前經過超商時，看見一名撿回收的老婦人正在處理一大包牛奶瓶，讓他不禁同情心發作，好心上前表示，「婆婆我請你飲料，去裡面拿」，沒想到老婦人竟回，「不用啦，店我們自己開的」，讓原PO尷尬的不知如何回應，笑稱「我應該在車底不應該在這裡」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「好心的你不小心自取其辱了」、「攻擊力不強，但侮辱性極大」、「人不可貌相，海水不可斗量」、「原來自己是小丑」、「請修正，人家阿婆是做環保，不是拾荒啦」、「很多撿回收做功德殺時間而已」、「很多老人做回收是當運動」。

也有許多網友分享，「越低調的越有錢啦！」、「我看過一個阿嬤把防火巷塞滿，跟政府派來的人說這棟跟這棟都是我的，防火巷的地也是她的」、「我們這裡的回收婆婆，有天覺得回收品太多，機車不好載，也是回家開了台Benz來載」、「撿回收的基本上很高機率都是有錢人」、「高雄很多撿回收的身價真的都算千萬的」。

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