今年6月史上最熱 極端高溫影響跨越國界

「林老師氣象站」發文指出，2024年6月延續了全球氣溫上升的趨勢，為史上最熱的6月，並大幅打破了先前的記錄。（圖擷自臉書「林老師氣象站」）

2024/07/09 08:36

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期天氣高溫炎熱，氣象專家林得恩指出，今年6月的全球地表溫度為史上最熱的6月，大幅打破了先前的記錄。極端高溫也在不同國家引發不少問題，凸顯應對和減緩氣候變遷的緊迫性與重要性。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，2024年6月延續了全球氣溫上升的趨勢，為史上最熱的6月，根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）統計，2024年6月全球地表溫度明顯高於1991-2020年期間的氣候平均值，並大幅打破了先前的記錄。

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「林老師氣象站」指出，6月在南極洲異常高的海面溫度以及創紀錄的低海冰覆蓋率。印度、巴基斯坦和孟加拉國6月經歷了極端的熱浪，氣溫超過了45度，並且持續了多日，導致大量中暑和與高溫相關的健康問題。在中國北方和中部地區出現了持續高溫，許多城市的氣溫達到了40度以上。美國西部和南部地區經歷了破紀錄的6月高溫，加州、亞利桑那州和內華達州的氣溫達到了45度以上，導致野火頻發和電力供應緊張。

至於歐洲的義大利、德國和法國經歷了極端高溫，局部地區的氣溫達到了40度以上，熱浪引發了熱相關的健康問題和基礎設施故障。墨西哥和中美洲部分地區的氣溫達到了52度，這些高溫事件導致了超過100人死亡，並對當地的生活和經濟活動造成了嚴重影響。

「林老師氣象站」表示，這些極端高溫事件，突顯了氣候變遷對全球天氣模式的顯著影響，也更加強調了應對和減緩氣候變遷的緊迫性與重要性。

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