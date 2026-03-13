伊朗動用「集束炸彈」！王臻明解釋台灣也有 背後原因曝

烏克蘭東部哈爾科夫郊區的切爾卡斯卡洛佐瓦，一枚集束炸彈殘骸散落在田野中。示意圖。（美聯社）

伊朗對以色列發動彈道飛彈攻擊，傳出採用國際公約禁止的「集束炸彈」，引發關注。軍事專家王臻明指，集束炸彈殺傷力巨大且殘忍，雖有國際條約禁止，但美、中、俄等大國均未簽署。而台灣也沒有簽署，他解釋，由於中國並未簽署禁用集束炸彈的條約，所以台灣也一樣在使用集束炸彈，背後肩負著灘頭防禦與反制機場的重要任務

王臻明今在粉專「王臻明的軍事頻道」發文表示，集束炸彈會在彈道末端釋放大量小型彈頭，擴大殺傷面積，讓攔截方極難全數反制。儘管《集束彈藥公約》試圖禁止使用，但許多軍事強權並未加入，在俄烏戰爭中，美國便曾援助烏克蘭配備集束炸彈彈頭的「陸軍戰術飛彈」（ATACMS），專門用於打擊部隊集結區與機場跑道。不過，譴責俄羅斯入侵烏克蘭的聲音不大，批評美國軍援集束炸彈給烏克蘭的聲音卻很大。

請繼續往下閱讀...

針對台灣的軍備現況，王臻明透露，台灣並未簽署該禁用條約，且早年就向美國採購 MK-20石眼式集束炸彈，配備於F-5E/F 戰機。隨後國產的IDF經國號戰機，在中壽升級（MLU）後，更強化了掛載4枚石眼集束炸彈的能力，這對敵方登陸部隊具備極大威脅。

王臻明進一步分析，隨著彈藥老化，國軍已逐漸淘汰舊型石眼炸彈，轉由國產武器接棒。例如「雷霆2000」多管火箭 研發了集束彈頭，可直接在灘頭精準打擊；而「萬劍彈」（機場聯合遙攻武器）同樣採用集束炸彈原理，能在敵方機場上空撒下大量子彈藥，破壞跑道。

然而，王臻明也坦言，台灣在使用這類大規模殺傷武器時面臨不小壓力，內部一直「有人抗議」，導致軍方態度低調，甚至傳出雷霆2000可能不再生產集束彈頭。相較之下，中國並無此限制，其研發的「天雷-500」遙攻武器，同樣具備集束炸彈功能，已對台灣形成顯著威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法