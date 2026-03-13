為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    伊朗動用「集束炸彈」！王臻明解釋台灣也有 背後原因曝

    2026/03/13 18:31 即時新聞／綜合報導
    烏克蘭東部哈爾科夫郊區的切爾卡斯卡洛佐瓦，一枚集束炸彈殘骸散落在田野中。示意圖。（美聯社）

    烏克蘭東部哈爾科夫郊區的切爾卡斯卡洛佐瓦，一枚集束炸彈殘骸散落在田野中。示意圖。（美聯社）

    伊朗對以色列發動彈道飛彈攻擊，傳出採用國際公約禁止的「集束炸彈」，引發關注。軍事專家王臻明指，集束炸彈殺傷力巨大且殘忍，雖有國際條約禁止，但美、中、俄等大國均未簽署。而台灣也沒有簽署，他解釋，由於中國並未簽署禁用集束炸彈的條約，所以台灣也一樣在使用集束炸彈，背後肩負著灘頭防禦與反制機場的重要任務

    王臻明今在粉專「王臻明的軍事頻道」發文表示，集束炸彈會在彈道末端釋放大量小型彈頭，擴大殺傷面積，讓攔截方極難全數反制。儘管《集束彈藥公約》試圖禁止使用，但許多軍事強權並未加入，在俄烏戰爭中，美國便曾援助烏克蘭配備集束炸彈彈頭的「陸軍戰術飛彈」（ATACMS），專門用於打擊部隊集結區與機場跑道。不過，譴責俄羅斯入侵烏克蘭的聲音不大，批評美國軍援集束炸彈給烏克蘭的聲音卻很大。

    針對台灣的軍備現況，王臻明透露，台灣並未簽署該禁用條約，且早年就向美國採購 MK-20石眼式集束炸彈，配備於F-5E/F 戰機。隨後國產的IDF經國號戰機，在中壽升級（MLU）後，更強化了掛載4枚石眼集束炸彈的能力，這對敵方登陸部隊具備極大威脅。

    王臻明進一步分析，隨著彈藥老化，國軍已逐漸淘汰舊型石眼炸彈，轉由國產武器接棒。例如「雷霆2000」多管火箭 研發了集束彈頭，可直接在灘頭精準打擊；而「萬劍彈」（機場聯合遙攻武器）同樣採用集束炸彈原理，能在敵方機場上空撒下大量子彈藥，破壞跑道。

    然而，王臻明也坦言，台灣在使用這類大規模殺傷武器時面臨不小壓力，內部一直「有人抗議」，導致軍方態度低調，甚至傳出雷霆2000可能不再生產集束彈頭。相較之下，中國並無此限制，其研發的「天雷-500」遙攻武器，同樣具備集束炸彈功能，已對台灣形成顯著威脅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播