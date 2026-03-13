揭李四川民調下滑原因！吳子嘉：4月恐與蘇巧慧「死亡交叉」

新北市長參選人李四川。（資料照）

《美麗島電子報》新北市長選舉最新民調顯示，新北市長參選人李四川與民進黨參選人蘇巧慧間的差距縮小。美麗島電子報董事長吳子嘉昨在政論節目中揭露，有三個因素讓李四川聲勢下滑，最主要的原因就是「遭國民黨拖累」，他還預告，若李四川策略仍維持不變，那麼在四月份的美麗島民調中，一定會與蘇巧慧「死亡交叉」。

《美麗島電子報》近日最新民調顯示，若民眾黨主席黃國昌、李四川與蘇巧慧3人同場競爭，蘇巧慧以35.7%支持度領先李四川32.1%、黃國昌9.8%。若情勢出現「藍白合」，由李四川與民進黨蘇巧慧對決，李四川則以39.1%支持度略為領先，蘇巧慧則為38.0%。

...

吳子嘉昨日在政論節目中表示，現任新北市長侯友宜，以及台北市長蔣萬安的滿意度都仍超過六成，可說是非常高，奇怪的是，這些並沒有轉移到李四川身上。他指出原因是，國民黨主席鄭麗文的滿意度僅23%左右，新北市更僅有28.8%民眾「支持國民黨繼續做」，可見國民黨在新北的支持度「砰」一下就掉下來了，而李四川就是被國民黨害到。

吳子嘉分析，有三個因素讓李四川聲勢下滑，第一個就是國民黨因素，擋軍購的行為以及黨主席本身問題；第二個原因，就是先前被爆出胞弟「琉球惡霸」事件的大量攻擊；第三個因素，就是李四川沒有選舉活動，即便他個人口才還不錯，但魅力完全沒機會表現出來。

吳子嘉補充，新北先前希望國民黨繼續執政的人達3成多，現在下降快10%。這數據證明國民黨的氣勢，從一月到現在已經掉下來了。反而跟國民黨關係沒這麼好的人，像是侯友宜，能夠民哲保身。

吳子嘉最後表示，若李四川無法易守為攻，策略仍舊維持「溫良恭儉讓」，四月份的美麗島民調，一定「死亡交叉」。

