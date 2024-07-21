高雄紫蝶幽谷整治野溪 市府：避棲息期採生態工法9月底完工

水利局採生態工法施作預鑄生態槽及補植蜜源植物等，維護紫斑蝶生態，圖為未來完工後類似照片。（水利局提供）

2024/07/21 23:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄茂林「紫蝶幽谷」為全世界唯二越冬型蝴蝶谷，每年吸引超過百萬隻紫斑蝶棲息過冬，其中姿沙里沙里道路旁野溪衝擊邊坡滑落嚴重，位於七處紫蝶幽谷中唯一開放區域，水利局參照專家及生態團隊建議，避開紫斑蝶南遷棲息期，以生態工法整治野溪，預計9月底完工；地方憂心工程衝擊生態、紫斑蝶不再回來，建議比照石虎進行棲地保育。

茂林區姿沙里沙里道路旁野溪向源侵蝕，衝擊邊坡土石流失嚴重，倘未進行野溪整治，恐造成邊坡崩塌，危及道路通行，農業部農村水保署委託水利局代辦野溪整治工程。

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水利局參酌集水區友善環境生態資料庫系統，發現25種重要生態豐富，邀集台灣紫斑蝶保育協會、美濃愛鄉協進會等開會，提升工程生態檢核為加強二級，並參照專家及生態團隊建議，落實迴避、縮小、減輕、補償原則。

居民湯雄勁表示，地方努力20年維護紫斑蝶棲息地，市府於生態敏感區大面積施工，造成蜜源植物及森林層覆蓋植被遭剷除，成為難以恢復自然美景，憂心紫斑蝶不再來，希望市府能重視民意。

蝴蝶專家詹家龍以茂林區公所附近闢建停車場為例，過去為紫斑蝶最多地方，棲地破壞後已不見蝴蝶，茂林「紫蝶幽谷」是台灣珍貴資產，建議政府比照石虎等瀕危動物，針對重要核心棲地進行保育、避免開發。

水利局表示，工程刻意迴避紫斑蝶11月至3月南遷棲息期，於5月開工、9月底完工，縮小施工擾動範圍，僅針對野溪衝擊段邊坡進行整治，採預鑄工法減輕施工強度，導入多孔隙生態植生槽作為護坡，既有過路水面改為地下排水箱涵，並乾砌石靜水池，讓紫斑蝶能有喝水的地方，預鑄塊護坡營造生物棲息等；補償以補植原生蜜源植物，包含高氏佛澤蘭、大葉野百合等植物為優先，加速恢復自然環境。

水利局也要求施工團隊，依照工程友善措施，以小型機具搭配人力施作，降低破壞現地自然環境，施工期間生態保育措施監測，包含施工範圍內上下游渠道及大型喬木、竹叢不擾動，以既有道路進場，不另闢建施工便道等周延措施，落實施工階段民眾參與，並配合水保署生態團隊第三方查驗，兼顧人與生態和諧共存，目前工程進度超前，預計9月底如期如質完工。

水利局以小型怪手行走既有道路，搭配人力施作野溪過路排水箱涵及預鑄生態槽護坡，未另闢施工便道，降低破壞現地自然環境及生態衝擊作業。（水利局提供）

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