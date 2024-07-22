彰化未婚聯誼「男千元、女免費」遭投訴違反性平 市長說話了

彰化市長林世賢送出50吋電視機，給去年參加彰化市公所主辦未婚聯誼並步上紅毯的新人當結婚賀禮。（彰化市公所提供）

2024/07/22 00:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市公所今年舉辦未婚聯誼，男女報名大爆滿，其中還有4位博士、1位女醫師報名。但因為活動辦法規定男性要交1000元，女性則是免費，遭人投訴違反性別平等，對此，彰化市長林世賢表示，往年報名都是陽盛陰衰，為了鼓勵女性參加，才會比照其它縣市的做法，由於今年報名態勢完全翻轉，未來將進行評估，會微幅調整。

林世賢指出，今年未婚聯誼活動的報名，翻轉多年陽盛陰衰的局面，報名才開放6天，男性就多達106人，女生報名人數竟來到158人，還有遠從花蓮與雙北來參加，更不乏從台中來報名，不只有科技新貴、工程師，還有4位博士與1位女醫師，代表今年女性主動參與的積極性大為提高。

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不過，今年活動報名大爆名，市公所還因為男女的報名費不同，遭人投訴違反性平，認為女性報名成功只要先繳500元保證金，只要活動當天有出席就會退費，但反觀男性報名卻是要交1000元，明顯男女大不同。

但林世賢強調，往年舉辦未婚聯誼，都是陽盛陰衰，為了鼓勵女性報名，才會祭出「免費」條款，吸引女性來參加，這樣的報名方式，無論是公家或是民間團體，也大多是採取這樣的作法，但既然有民眾認為違反性平，未來也將會進行討論，並作微幅調整。

林世賢說，許多人也都好奇為何今年報名大熱門，尤其是女性報名人數比原訂錄取人數的3倍，這應該與今年聯誼方式改變有很大關係。因為今年主打「3萬解謎．幸福無敵」主題，未婚聯誼不只是吃東西聊天，改以年輕人喜愛的實境解謎活動來破冰，並有總獎金3萬元的現金獎，在時限內完成任務，還可領取完賽獎；配對成功的話，還有配對禮；如果在2026年12月31日前結婚者，市公所再送50吋電視機乙部作為結婚賀禮。

林世賢表示，去年未婚聯誼活動，已促成2對新人。因此，今年原本是預計錄取男女各50名，但因為報名非常踴躍，最後決定增額錄取，也就是男女都各增加10個名額，而報不進來的男女，他決定自辦一場彰化市導覽活動，邊看古蹟、邊吃小吃，還會贈送伴手禮，希望能夠多促進幾對良緣。

彰化市公所舉辦男女未婚聯誼，因為男生報名要交1000元，女生則是免費，引發爭議。（擷取自彰化市圖書館網頁）

彰化市公所去年舉辦未婚聯誼相關活動，希望增加單身男女認識的機會。（取自彰化市圖書館網頁）

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