屏東長治鄉長補選 吳亮慶以79票之差險勝

吳亮慶當選長治鄉長感謝鄉親支持。（記者羅欣貞攝）

2024/07/27 18:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕競爭激烈的屏東縣長治鄉長補選今天（27日）投票，無黨籍吳亮慶拿下4241票勝出，他說，將加倍努力建設長治鄉；民進黨邱佳娟以79票之些微差距飲恨，雖敗猶榮，她說，未來會繼續努力，為鄉親服務。

屏東縣選委會開票結束後統計，長治鄉第19屆鄉長補選，選舉人數2萬5455人，投票人數1萬285人，投票率40.4％，候選人得票數分別如下：1號吳亮慶4241票、2號邱炬峰1368票、3號邱佳娟4162票、4號陳琮賀435票；無效票79票，開票結果將提屏縣選委會委員會議審定後公告當選人名單。

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屏東縣前長治鄉長古佳川涉貪污罪一審判刑，停職期間提出辭呈，所餘任期超過2年，鄉長須補選。這次補選4人投入，包括民進黨徵召的3屆鄉民代表邱佳娟、當過6屆縣議員的無黨籍吳亮慶、國民黨徵召的5屆鄉民代表邱炬峰、無黨籍陳琮賀。

這次補選過程激烈，今天開票過程十分緊張，捉對廝殺的吳亮慶和邱佳娟互有領先，最終2人差距不到百票，顯示不到最後關頭不知道誰贏，兩方支持者都說，看票過程心臟都快跳出來了。

分析這次補選，吳亮慶守住本命區繁華地區，領先約1千多票，補了其他落後的區域，最終贏得選戰。

邱佳娟（左）以79票之差飲恨，她感謝到競選總部關心開票情形的鄉親。（記者羅欣貞攝）

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