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蛋價連2週調漲！ 天熱加颱風影響 雞蛋批發價明起漲3元

台北市蛋商公會今（28）天宣布，明起雞蛋批發價每斤調漲3元，每台斤從38元調至41元，產地價週三（31日）跟進，每台斤從28.5元調至31.5元。（資料照）

台北市蛋商公會今（28）天宣布，明起雞蛋批發價每斤調漲3元，每台斤從38元調至41元，產地價週三（31日）跟進，每台斤從28.5元調至31.5元。（資料照）

2024/07/28 15:32

〔記者陳嘉怡／台北報導〕國內蛋價連二週調漲！天氣熱讓蛋雞產蛋量下滑，加上凱米颱風過後菜價上漲，雞蛋買氣轉趨熱絡。台北市蛋商公會今（28）天宣布，明起雞蛋批發價每斤調漲3元，每台斤從38元調至41元，產地價週三（31日）跟進，每台斤從28.5元調至31.5元。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，今年夏季連日高溫讓蛋雞的產蛋量減少，加上最近颱風讓菜價飆高，菜價貴也會讓消費者對雞蛋的需求上升，帶動雞蛋買氣，為反應雞蛋產銷供需現況，今天開會決定蛋價再調漲3元。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，颱風造成中南部連日大雨淹死部分蛋雞，加上天氣熱導致蛋雞食慾不振、吃不下飼料，還有之前蛋農自主淘汰老母雞等因素，整體雞蛋產量約比之前減少二到三成。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，此次風災災損以土雞、白肉雞的影響較嚴重，蛋雞僅有少數受影響，最新的統計數據各縣市持續回報中。他也指出，目前國內雞蛋每日生產量一天約12萬箱，符合國人每日12萬箱的用蛋需求，不過因時序逐漸接近農曆七月中元普渡，雞蛋需求量轉強，讓雞蛋價格回升。

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