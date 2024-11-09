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    遊客爆增33.6％ 義大利龐貝城限制每天2萬人入場

    龐貝城考古公園宣布11月15日起，將把每日遊客人數限制在2萬人，以保護古蹟的完善。（歐新社）

    龐貝城考古公園宣布11月15日起，將把每日遊客人數限制在2萬人，以保護古蹟的完善。（歐新社）

    2024/11/09 21:08

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利龐貝城是熱門旅遊勝地，然而過多觀光客已嚴重影響當地居民生活。據統計龐貝城今年觀光客數較去年同期成長33.6％，平均每天都有超過1萬人湧入，因此官方宣布，11月15日起將把每日遊客人數限制在2萬人內，以保護古蹟的完善。

    路透報導，龐貝城考古公園於本週五（8日）表示，11月15日起將把每日遊客人數限制在2萬人，以應對源源不絕的人潮。公園主任祖赫特里格爾（Gabriel Zuchtriegel）表示「出於保護和安全的考慮，減少人類對古蹟的壓力是非常重要的」。

    報導指出，隨著其他熱門的旅遊景點開始限制遊客數量，龐貝城也跟進實施新措施，其中包括義大利威尼斯，今年便首次推行「入城費」。文化部統計，去年有超過400萬名遊客前往龐貝城，而今年觀光客數量較去年同期成長33.6%，平均每天有1萬1200人次。

    此外，每逢免入場費的週日，或普通收費的週三和週四，每天的遊客人數更會超過2萬人次。而龐貝城之所以成為熱門的旅遊景點，是因為該遺址展示了公元79年維蘇威火山爆發時，這座繁榮的城市如何被火山灰、岩石和灰塵掩埋。並且至今，考古學家仍在那裡有新的發現，像是上個月考古學家在一間小房子裡，發現保存完好的希臘神話壁畫。

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