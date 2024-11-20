中國頻傳「獻忠」無差別攻擊近1年至少100件 網嘆：冰山一角

廣東省珠海市一名男子本月11日晚間駕駛越野車在「珠海體育中心」內部道路無差別衝撞路人，大批傷亡者倒地的驚悚畫面在網上瘋傳。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2024/11/20 14:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來屢傳無差別兇殺事件，被外界形容為「獻忠事件」，並質疑與民怨沒有表達的管道有關。知名的中國時事部落客「李老師不是你老師」用超過5千字的超長篇幅文章，整理出近一年來的「獻忠事件」，初步統計自去年12月以來的無差別攻擊事件至少發生100件，受害人數不計其數。

中國近期頻傳惡性重大的無差別攻擊事件，包含廣東珠海體育中心無差別撞人釀35死43傷、江蘇無錫工藝職業技術學院無差別砍人造成8死17傷、湖南常德永安小學又發生車輛蓄意衝撞人群等，引發外界質疑是因中國社會不公開、不透明，民眾不滿的聲音沒有表達的管道，才引發此類報復社會的「獻忠事件」，因為在明朝末年農民起義軍的領袖張獻忠，就曾把比自己弱勢的民眾當成了殺戮的對象，因此外就也稱這類狀況為「張獻忠現象」。

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時常分享中國大小事的時事部落客「李老師不是你老師」在社群平台X上，也發文分享去年12月26日以來、大約近1年的「獻忠事件」。其中在今年3月至7月間當月發生的突發、無差別攻擊事件均超過10件，6月更曾單月出現17件，本月至今也已發生7起，其中不乏車輛在街上撞人、持刀無差別攻擊路人或是搭車乘客等事件，累計下來總共高達100件，有一些也未仔細列出具體傷亡，引起網路熱議。

網友在其發文底下也紛紛留言指出，「估計這些連真實數字的3%都不到」、「連國外媒體都知道獻忠這個詞了」、「統計出來真的好嚇人…感覺壓力鍋快爆了…」、「都是翻不完的苦難」、「今年還有一個月呢，估計還要有」、「下一個會是我嗎？攻擊或被攻擊」、「把這些文字發給AI，AI都看不下去」。

也有網友直言「報導出來的只佔總數的百分之5」、「看不完、看不完、根本看不完的」、「這是新中國還是獻忠國」、「這些都是紙包不住火才不得不公佈的。只是冰山一角」。

中國湖南省常德市鼎城區永安小學大門口外，19日驚傳車輛衝撞人群，影片顯示有大人、小孩倒地不起，大量學童驚恐奔逃。（圖擷自@justice_trail「X」帳號）

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