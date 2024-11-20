追殺！中國東莞前市委書記徐建華 卸任8年後被查

中國廣東省東莞前市委書記徐建華已於2016年4月卸任，8年後傳出涉及嚴重違法違紀被查。（圖擷自微博）

2024/11/20 13:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省東莞前市委書記徐建華，已於2016年4月卸任，不過，中共中央紀律檢查委員會、中國國家監察委員會今天（20日）發布通告，指稱徐建華涉嫌嚴重違法違紀，廣東紀委監委已對其展開調查。

據《上觀新聞》報導，徐建華於1985年成為共產黨員，擔任過廣東省韶關市副市長，市長，2006年就任韶關市委書記，2011年12月改任東莞市委書記，2016年4月卸任。

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據了解，2006年接任東莞市長、2012年轉任東莞政協主席的李毓全，也是在2016年卸任，但已在今年8月21日被查，尚不清楚李毓全和徐建華的違法違紀是否有關係。

另外，徐建華的上一任、2006年至2011年11月擔任東莞市委書記的劉志庚，轉調廣東省副省長後於2016年任內被查，2017年被判無期徒刑、沒收個人財產。

事實上，李毓全的東莞派系已有多人落馬，包括東莞市紀委前書記甄瑞潮今年1月遭調查、東莞市人大常委會副主任羅軍文在2月投案，以及東莞市政協多名前副主席鍾淦泉、何紹田、羅曉勤等人從3月起被查。

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