受夠黨和國家！「前小粉紅」跨越8國前往義大利追尋自由

RFA指出，中國公民近年大舉移居海外，通常是先前往對中國實施免簽的國家，再透過人口走私的方式前往目標國家。（歐新社）

2024/10/27 15:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國在COVID-19疫情下興起「潤學」（runology，指逃離中國之道），最近一名自稱「唐」（Tang）的中國16歲少年，在《自由亞洲電台》（RFA）Podcast節目「新移民」中表示，他曾是一名「小粉紅」，但在2022年的疫情封鎖、白紙運動後，逐漸討厭中國的政治制度，甚至中共及中國，於是輾轉橫跨8國，在上個月抵達義大利。

唐在節目中表示，他之所以這麼年輕就決定出走，除了家庭因素外，還有「我對自己的國家不滿意，對那裡不抱任何希望」。他自稱曾是一名「小粉紅」，總是熱心支持中共及其言論，也會在社交媒體上的政治討論中為政府辯護。

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然而，他直言：「2022年發生很多事情，疫情封鎖、烏魯木齊火災和白紙運動後，我開始改變。我逐漸討厭這個政治制度、這個黨，甚至我的國家。所以，我當然想逃跑。」

唐同時也是為了逃離虐待他的父親，因此他從加拿大華僑YouTuber「多倫多方臉」（Toronto Square Face）那裡學到「潤學」，「他說我需要大約20萬元人民幣（約91萬台幣），並具備良好的英語水準，就能去加拿大」。

與此同時，唐繼續讀高中，並慢慢存錢，後來加入社交媒體網站Reddit用戶創建、名為「我想潤」的社群，學習如何以省錢的方式逃離中國。

唐向學校請了幾天假，前往福建省，並在那裡遇見旅伴，兩人研究後發現，義大利會向未成年人發放居留許可證，之後可以轉換成就學或工作簽證。唐於是透過乞討和借錢湊足1萬元人民幣（約4.5萬台幣），其中一半用來買機票。

在抵達香港並和旅伴道別後，唐獨自轉飛馬來西亞，再經由新加坡轉飛孟買，從孟買前往阿布達比，並從那裡前往波士尼亞與赫塞哥維納首都塞拉耶佛。唐透露，他一度在孟買機場發燒，「但光是看手機、玩遊戲就已經很開心，因為我知道共產黨不能再傷害我了」。

唐接著抵達波士尼亞與赫塞哥維納邊境城市比哈奇一個難民營，在那裡休息3週後，踏上前往義大利的最後一段旅程。他徒步大約4天，穿過山林和荒野，偷偷越過邊境到克羅埃西亞，再到斯洛維尼亞，大約在9月20日左右抵達義大利米蘭。

唐表示，義大利人「把我當作一個人來對待」，還有一名警察自己掏錢買麥當勞給他吃。唐說，他準備留在義大利，並學習義大利語，「這裡的人讓我感覺比在中國時更像是一個家，我在這裡找到更好的生活」，「我終於自由了」。

RFA指出，唐只是數十萬名「潤」的中國公民之一，這是在習近平領導下的疫情嚴厲封鎖、大規模監禁和強制檢測期間所開始的現象。許多中國人會先前往對中國護照持有者實施免簽證的地區，再加入人口走私活動，以進一步實現最終目標，通常是在美國獲得政治庇護。

美國政府報告指出，去年尋求政治庇護的中國公民人數大幅增加，超過3萬7000名中國公民在艱難跋涉穿越中美洲雨林後，在美國南部陸地邊境被捕。龐大的數字促使厄瓜多在6月暫停對中國護照持有者的免簽計畫。

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