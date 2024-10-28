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從1萬英尺高空跳傘慶生！ 美國90歲阿嬤笑稱︰那裡離天堂很近

美國密蘇里州一名90歲阿嬤曼恩（Eleanor Mann），日前為了慶祝自己的生日，決定在生日當天從1萬英尺（約3048公尺）進行高空跳傘。（圖擷取自@Richard Mann 臉書）

美國密蘇里州一名90歲阿嬤曼恩（Eleanor Mann），日前為了慶祝自己的生日，決定在生日當天從1萬英尺（約3048公尺）進行高空跳傘。（圖擷取自@Richard Mann 臉書）

2024/10/28 16:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州一名90歲阿嬤曼恩（Eleanor Mann），日前為了慶祝自己的生日，決定在生日當天從1萬英尺（約3048公尺）進行高空跳傘，而她的子女到曾孫子女也特地到場加油。外媒指出，這位英勇的阿嬤挑戰成功後，受訪時笑稱自己挑戰期間的經歷，「當你在上面的時候，感覺離天堂很近。」

綜合外媒報導，曼恩並非第一次嘗試高空跳傘，她首次挑戰是在70歲生日當天，當時她非常享受一躍而下的感覺，於是她決定如果自己能活到90歲，就要再跳一次，「我只是覺得這很有趣，我很喜歡，從空中飄下來之前的感覺太棒了。」時隔20年後，曼恩終於在自己在90歲生日這天完成這個心願。

報導指出，曼恩在生日當天完成這個的心願，她與「奧扎克跳傘中心」（Ozarks Skydive Center）合作，從1萬英尺高空跳下，而她的子女、孫子女和曾孫子女三代都在地面見證。曼恩對此表示，「很高興他們如此愛我，也願意花時間開這麼遠的車來陪我，我真的很感激。」

跳傘中心負責人沃爾福德（Bryan Wolford）表示，看到年長者勇敢挑戰極限，是一種特別的體驗，「能和90歲長者共享這樣的經歷，真的很美妙」，另透露曼恩並非他們年紀最大的客戶，過去中心人員也曾和96歲長者一起跳傘。

此外，金氏世界紀錄目前最年長跳傘紀錄保持人，是住在美國德州的布拉什克（Alfred "Al" Blaschke），他在去年11月以106歲高齡完成跳傘，當時就連州長艾伯特（Greg Abbott）都到場見證歷史性時刻。

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