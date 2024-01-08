陳思明在台跳機後向加申請庇護 仍遭中國隔海恐嚇

流亡加拿大3個月的中國異議人士陳思明，近日陸續遭中國國安隔海恐嚇，要求他在國外安分一點，講話不要太過分。（本報資料照）

2024/01/08 11:50

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國異議人士就算已經流亡至海外，中國當局也想方設法進行恐嚇，要他們閉嘴。根據《大紀元時報》報導，流亡加拿大3個月的中國異議人士陳思明，近日先後遭中國國安隔海傳話，要求他在國外「緩和一點，不要太過分」，並向他提及中國異議畫家華湧，說「免得像華湧一樣，死得不明白」。

陳思明於元旦前夕在社群平台X（推特前身）發文表示，遭到中國國安透過他的朋友傳話，隔空恐嚇；在此之前半個月，中國湖南公安也曾透過他的朋友傳話恐嚇。

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陳思明因多年反共、追求民主自由理念，並對習近平提出批評而遭打壓，於2023年7月逃離中國，中途經過寮國和泰國；在人身安全考慮下，去年9月22日早上轉道台灣「跳機」 ，在桃園國際機場發聲，稱希望爭取美國或加拿大的政治難民身分。經國際社會援救，最後獲加拿大人道救助，於2023年10月初飛抵加拿大，獲得政治庇護。

華湧是中國異議畫家，因在2017年11月批評北京市清除低端人口而遭打壓。2021年經泰國流亡加拿大，在加拿大申請政治庇護，2022年11月25日在溫哥華獨自出海時死亡。

陳思明跟華湧在中國時有過短暫交集，他曾公開聲援華湧批評政府清除「低端人口」行動。之後華湧兩次到湖南見陳思明，感謝他的聲援。

陳思明受訪表示：「中國國安透過我的朋友傳來的所謂『關心』，實際就是恐嚇我，想要我閉嘴。中共及其爪牙們，我藐視你們，這裡是加拿大，你們的恐嚇對我根本不起作用。」

陳思明是在2023年10月抵達加拿大，目前所有的移民定居手續正在辦理之中，但令他意外的是，中共的黑手竟然伸到了加拿大。

2023年12月中旬，陳思明接到來自中國湖南1位朋友的電話，向他傳遞湖南公安的話：「你有機會的話要告訴陳思明，他在國外要緩和點，（對中共和習近平的批評）不要那麼直接，不要那麼露骨。」

2023年12月30日，陳思明在X發文，向所有在他逃亡過程中提供過幫助的朋友、團體、國際媒體、台灣及加拿大政府表示感謝，還特別感謝那些給予幫助而不知名的朋友們，並向大家祝賀新年，同時也表達自己的新年願望：「賴清德凍蒜，民進黨（國會）過半，習近平下台，共產黨垮台。」

文章發出後的第2天，即2024年元旦，陳思明再次接到來自中國湖南朋友的「關心」，這位朋友在電話裡勸告陳思明：「你還是悠著點，現在你說得太露骨了，太直接了。你不要直接點習近平的名字，不要給自己惹麻煩。」這位朋友還特別提到華湧，對陳思明說：「你還是要小心一點，你看華湧，最後死得不明不白。」

陳思明說，中共想用華湧的死來恐嚇他是辦不到的，他在中國只行使了一個公民的正常言論自由的權利，並沒有違法犯罪。

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