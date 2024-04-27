暖心！棄嬰23年前被警察救起 如今在同個警局上班

美國印第安納州南灣警察局新進警察赫格杜斯-史都華（左），2000年剛出生時就被遺棄，同警局的艾斯特（右）當年負責此案，如今兩人終於相見歡。（圖擷自South Bend Police Department臉書）

2024/04/27 17:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太感動了！美國印第安納州南灣警察局2000年12月22日接獲通報，派遣警力前往一處公寓救起遭遺棄的男嬰，隨後案件轉交警官艾斯特（Gene Eyster）調查，釐清嬰兒身分並將其送養，艾斯特一直想知道男嬰過得怎樣，但由於後續領養紀錄被封存無法查詢，如今已退休的他接到電話，才知道男嬰已長大成人並投身警界，進入他服務過的同個警局工作。

南灣警察局臉書指出，當時出勤警力抵達現場後，在紙箱裡發現剛出生沒幾天的男嬰，身上有毯子和法蘭絨襯衫包裹，隨即將其送往醫院照護，案件則轉交給時任重大犯罪部門主管的艾斯特處理。

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艾斯特透露，經過當地媒體傳播後，南灣許多人都知道這起棄嬰事件，並稱其為「無名男嬰（Baby Boy Doe）」，艾斯特覺得這聽起來太殘酷了，考慮到當時鄰近耶誕節，所以他稱呼男嬰為「小耶穌」。

艾斯特還特地買了隻泰迪熊去探望嬰兒，讓男嬰在醫院裡得到一些安慰，接著他展開調查，讓狠心遺棄嬰兒的生母受到法律懲罰，男嬰後來被其他家庭收養。

在接下來的23年裡，艾斯特經常想著那個嬰兒不知過得好不好，直到今年3月已退休的他突然接到南灣警察局熟人、警官摩根（Josh Morgan）來電，表示當年被遺棄的男嬰現在是警局的新人了。

原來，最近剛來警察局報到的菜鳥赫格杜斯-史都華（Matthew Hegedus-Stewart），向訓練官摩根透露自己小時候被遺棄在南灣，摩根隨即調出2000年12月的案件報告，赫然發現是由艾斯特負責本案，連忙打電話通知老同事這件事。

艾斯特在3月22日回到警局和赫格杜斯-史都華見面，並笑著告訴對方：「你現在長大了一些」，赫格杜斯-史都華也終於看到那個23年前放泰迪熊在他嬰兒床的警官了。

赫格杜斯-史都華說，由於自己的經歷，潛意識裡可能存在著投身警界的想法，但真的沒想到會在艾斯特任職的同個警局服務，他相當感謝前輩為自己所做的一切，

赫格杜斯-史都華滿臉微笑看著當年的恩人艾斯特。（圖擷自South Bend Police Department臉書）

已從警界退休的艾斯特想著當年往事。（圖擷自South Bend Police Department臉書）

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