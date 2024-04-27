美菲法首度南海聯合演習 中國軍艦跟監逾10小時

美菲年度「肩並肩」聯合演習22日登場，中國出動海軍、海警和海上民兵等共124艘各型船隻，在「西菲律賓海」一帶活動，數量比此前多出1倍。（法新社檔案照）

2024/04/27 17:33

〔中央社〕南海情勢持續緊張。美菲法3國多邊海上演習進入第3天，美菲軍艦今天凌晨進入菲律賓領海外的南海海域後不久，就遭遇中國海軍艦艇跟監。截至發稿時，尾隨美菲軍艦超過10小時。

美菲法3國25日展開多邊海上演習（MME），法國派出巡防艦「葡月號」（Vendemiaire）、菲律賓出動丹轆級船塢登陸艦「南納卯號」（BRP Davao del Sur）和近海巡邏艦「艾卡拉茲號」（BRP Ramon Alcaraz）、美國則派出船塢登陸艦「哈泊斯費里號」（USS Harpers Ferry）參與演習。

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中央社記者登上「南納卯號」，隨艦採訪為期6天的美菲法多邊海上演習。

美菲法軍艦25、26日在菲律賓巴拉旺島（Palawan）東北方的蘇祿海（Sulu Sea）進行分區戰術、值更官操作（officer-of-the-watch maneuvers）、跨甲板演習和海上整補（RAS）等演練。

美菲軍艦今天凌晨離開菲律賓領海後不久，上午6時左右，中國海軍舷號793的815型電子偵察艦「天王星號」就開始尾隨南納卯號、艾卡拉茲號和哈泊斯費里號3艘艦艇。

記者從南納卯號上觀察，天王星號一路駛近美菲軍艦，並在肉眼可見的距離內跟監。

「南納卯號」指揮官桑達露（Marco Sandalo）上午11時左右受訪表示，天王星號持續在距離南納卯號3到6海里處跟監尾隨，但今天預定美菲跨甲板演習仍順利進行，成功增進參與艦艇間的協同作戰能力，「他們（中國軍艦）的出現並未威脅到我們」。

他表示，由於「天王星號」未妨礙或阻撓美菲艦艇演習或航行，也沒有影響航行安全，菲國軍艦並未以廣播宣示主權，但已向軍方和政府高層報告情況。

至於葡月號巡防艦今天並未參與演習，桑達露不願透露這艘法國軍艦所在，只表示「葡月號」之後會回來參與演習。美國海軍兩棲船塢運輸艦「薩默塞特號」（USS Somerset）未來幾天也會加入演習陣容。

菲律賓和美國正舉行為期3週「肩並肩」（Balikatan）大型聯合軍演。這項演習今年動員逾1萬6800名美菲澳軍人，還有法國海軍巡防艦參與，規模超越歷年。

菲中南海主權紛爭不斷升溫，美菲兩國在今年的軍演中，首度聯合法國舉行多邊海上演習。這也是「肩並肩」演習區域第一次擴展到菲律賓領海之外，外界關注此舉是否為馬尼拉聯合盟友，為南海可能的衝突或擦槍走火做準備。

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