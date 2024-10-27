日本大叔酒吧狠殺少女！熟人驚訝：雙方都很善良

日本49歲男子千明博行，在女子酒吧持水果刀狠殺18歲女店員谷澤優奈。（圖擷自@end000end000「X」帳號）

2024/10/27 15:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都港區新橋一間女子酒吧（Girl's Bar，由女調酒師隔著吧檯向客人提供調酒、聊天，顧客也可請女服務生喝一杯，不會有色情內容），今天（27日）清晨5時30分許，驚傳49歲顧客千明博行持水果刀狠殺18歲女店員谷澤優奈，兇嫌、死者的熟人都對此感到很訝異，因為這2人都非常善良。

據《NHK》報導，家住群馬縣澀川市的千明博行，於26日深夜11時許獨自來到酒吧，由谷澤優奈負責接待，但在過了6個小時左右，千明博行突然持刀猛砍谷澤優奈頸部，店內其他人見狀連忙將兇嫌壓制，警方抵達後依殺人未遂將其當場逮捕。

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不過，少女雖送醫搶救仍然不治，案件旋即轉為殺人案偵辦，千明博行在接受警方訊問時坦承犯行，並透露水果刀是自己帶過來的，至於行兇原因尚未說明。

死者谷澤優奈的70來歲鄰居阿伯表示，谷澤從小就是聽話、聰明、善良的女孩，她每次遇到自己都會主動打招呼，雖然最近比較少碰到她了，但上個月還看見她騎著自行車出門，發生這種事情讓他相當難過，因為谷澤和他孫子女輩的年齡差不多。

兇嫌老家的80來歲鄰居阿婆透露，千明博行和務農的父母住在一起，平常會代替雙腿不良於行的父親下田，陪母親一起栽種洋蔥等農作物，收穫後還會拿到路邊擺攤販售。

阿婆指出，千明博行會撿流浪貓回來照顧、陪伴身體不好的父母去醫院看病，是個善良的人，因此聽到消息後讓人相當驚訝，真不敢相信他犯下了殺人案。

阿婆說，她最近從千明博行母親那裡得知，千明每個月都會去東京過夜2、3次，但都沒和媽媽說要去哪，最近次數開始變少，不過他昨晚7時許出門時似乎和平常不太一樣。阿婆表示，千明在家是不喝酒的，真不知為何他會去酒吧。

據《每日新聞》報導，辦案人員透露，谷澤優奈本月初曾向東京警視廳報案，指稱在約會APP上認識的男子偷走了自己的錢，而這名「男子」應該就是千明博行了，從這樣來看，似乎是感情、金錢糾紛釀成這起悲劇，但詳細案情還需警方釐清。

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