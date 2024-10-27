車廂規畫趕不上需求 高鐵乘客、行李忙搶位

行李放置區堆滿行李。（記者黃旭磊攝）

2024/10/27 05:30

南北遊客與出國客 行李塞爆

〔記者黃旭磊、吳亮儀／綜合報導〕今年觀光復甦，出入境人數大增，旅客入出國經常需搭乘高鐵，不僅與通勤族搶位，大型行李往往占滿放置區，已有不少旅客讓座放行李，甚至「買票放行李」來解決。高鐵公司表示，將引進新世代列車、大幅增加行李區空間，也會加強列車人員巡視協助、疏通動線。

高鐵：引進新列車 增加行李區

觀光署統計，今年一到六月份國人出境旅客數為八二八萬八千多人次，比去年同期增六十八％，不少旅客拖拉行李搭高鐵，大型行李如何放置已成難題，頻有旅客抱怨高鐵被「滿滿的」大行李佔位。

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以台中站為例，台中是路線中站，旅客在熱門時段上車，發現行李放置區早被南北旅客塞滿，只能讓座給大行李，自己站著，形成「買票坐行李」現象。

旅客張小姐表示，常赴日本旅遊，會搭高鐵商務車廂至桃園機場，雖然商務車廂位子大，但前方有腳踏板，導致大行李塞不進去，而南北遊客早將行李放置區塞滿，若放走道又會擋住餐車。

中部旅客最吃虧 上車幾無空間

常在嘉義站上車的劉姓遊客則說，出國搭高鐵，會將小件隨身行李放座位上方，大行李箱就放在座位前方，下車直接拉走，缺點是「腳沒地方伸展，乾脆站到桃園」。歐洲領隊Winnie說，曾經上車見滿滿的廿吋登機箱占用行李放置區，真的氣到想全部都拖出來。

針對大型行李放置區空間不足，高鐵公司說明，已在二○二一年八月完成卅四組列車的行李放置區增設工程，每組列車行李放置區從四十五個增到六十一個，優先放廿八吋行李箱，未來引進的新世代列車也將大幅加大行李區空間。

高鐵強調，若因行李放滿走道或座位區影響乘坐，可請隨車人員協助找較空車廂放置行李，列車人員也會隨時巡查避免動線被影響。亦會透過廣播、跑馬燈、貼紙等方式，宣導旅客小型行李可利用座位上方的行李架，大行李則放置行李區，

為減輕旅客拖行李負擔，機場推出預辦登機服務，但目前僅機場捷運台北車站（A一站）、新北產業園區站（A三站）有該項服務。旅遊業者強調，台中還沒這項服務，且新北站服務到下午四點就結束，然而歐美晚班機多在深夜十點後起飛，中部出發的旅客仍只能帶著大行李搭高鐵。

高鐵標準車廂行李放置區被塞滿，旅客讓座給大行李。 （記者黃旭磊攝）

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