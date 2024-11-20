川普兒媳遞補魯比歐？ 參議員史考特大推：期中一定勝選

佛州參議員史考特認為，佛州州長迪尚特很有可能選擇賴拉遞補參議員，並強調賴拉在2026的期中選舉能夠勝選續任。圖為賴拉川普。（路透）

2024/11/20 12:14

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨佛羅里達州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）將出任國務卿，共和黨全國委員會副主席、川普次子艾瑞克（Eric Trump）的妻子賴拉．川普（Lara Trump）成為熱門遞補人選。另一位佛州參議員史考特（Rick Scott）認為，州長迪尚特（Ron DeSantis）很有可能選擇賴拉遞補暫代，並強調，賴拉在2026的期中選舉能夠勝選續任。

根據美國《國會山莊報》（The Hill）報導，魯比歐的參議院席次由誰擔任，將由佛州州長迪尚特指定，該人選可一路任職到2026年期中選舉。佛州參議員史考特認為，賴拉是接替魯比歐的合適人選，賴拉工作認真，而且非常忠誠。

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史考特提到：「她這次大選期間在共和黨全國委員會做得很好，在選務安全方面的工作十分出色，確保共和黨獲得選票，我認為她會成為一個很好的合作夥伴，期待和她一同為人民服務。」

史考特指出，他認為迪尚特會選擇賴拉，因為迪尚特知道賴拉有資格，並受到佛州選民歡迎，在兩年後的期中選舉，賴拉參選也可能會勝選。針對接替參議員職務，賴拉先前曾表示，她還沒和迪尚特談過，不過她願意填補此空缺。

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