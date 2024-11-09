貨幣貶值抵擋川普關稅重拳 華爾街日報：中國恐引發資本加劇外逃

中國若以操縱貨幣方式應對川普的關稅重拳，恐引發資本加劇外逃。（法新社）

2024/11/09 20:58

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統當選人川普在選戰期間揚言對中國進口商品課徵60％關稅，這對仍疲於應付房市崩盤與消費信心低迷的中國，不啻雪上加霜。華爾街日報報導，在川普第一任期時，中國以貨幣貶值來抵銷美國的關稅衝擊，但如今人民幣相對疲軟，過度貶值人民幣恐加劇資本外逃，這一次面對川普的關稅大棒，中國操縱貨幣的老招恐行不通。

報導說，2018年川普對中國發動的貿易戰確實改變了貿易模式。數據顯示，目前中國出口產品中，僅不到15%直接輸出美國，2017年該比例約19%。不過，一些原本出口美國的產品可能為規避關稅而繞道墨西哥或東南亞國家。

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今年前9月，中國對東南亞與墨西哥的出口額皆比2017年同期增長逾1倍，相較之下，對美出口額僅增22%。尤其東南亞已取代美國，成為中國最大出口市場，佔中國出口總額16%。然而據信，當中有很大一部分是透過東南亞轉進美國。

報導指出，即使是這樣的繞道貿易，川普的關稅措施對中國仍非同小可。高盛估計，2018年的美中貿易戰，累計拖累中國國內生產總值（GDP）0.65個百分點。而60%的高關稅可能衝擊中國2個百分點的GDP，而這還不包括透過將商品運往第3國來規避關稅的影響。

根據經濟學理論，本幣貶值有助於緩和關稅衝擊，因為一個國家的本幣貶值後，出口商品將更便宜。事實上，2018年初至2019年底，人民幣兌美元貶值約10%。摩根士丹利估計，這抵銷了美國加徵中國商品關稅約三分之二的影響。

報導說，然而此次川普的關稅威脅更大，人民幣需要更大幅度的貶值。甚且，人民幣兌美元匯率已較2019年底下跌3%。過去1年，因擔心人民幣急貶恐引發資本外流，中國政府一直試圖阻止人民幣過度貶值。2018年初，中國10年期國債殖利率比美國高1.5個百分點，如今已低2.3個百分點，對人民幣貶值的預期恐加劇資本外逃趨勢。

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