蛋價止跌 今起漲3元

台北市蛋商公會昨日宣布，今起雞蛋批發價從每斤三十五元漲至三十八元；產地價則是週三起從二十五・五元調至廿八・五元。（記者陳嘉怡攝）

2024/07/22 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕夏季連日高溫，影響母雞產蛋效率，台北市蛋商公會昨日宣布，今起雞蛋批發價每台斤調漲三元，從卅五元調至卅八元；週三起產地價跟進每台斤調漲三元，從廿五・五元調至廿八・五元。這也是近四個月來，蛋價首度調漲。

近4個月來首次調漲

今年雞蛋產量過剩、蛋商庫存爆倉，但市場需求卻持續疲軟，為刺激買氣，雞蛋價格近四個月以來連續六次調降，來到產地價每台斤二十五・五元，批發價每台斤三十五元，是近三年新低。

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為協助解決雞蛋產量過剩，農業部和養雞協會討論，七月已開始啟動淘汰一八○萬隻母雞的措施，每隻淘汰的母雞由農業部提供十五元補助，養雞協會則另提供五元服務費，意即蛋農每淘汰一隻母雞可有二十元的補貼。

高溫降低產蛋率

台北市蛋商公會理事長林天來表示，近來天氣熱，母雞不下蛋，加上蛋農自主換羽等，都讓雞蛋產量減少，另外近期菜價較貴也可能稍微帶動雞蛋買氣，為反映市場供需狀況，進而決定蛋價每台斤調漲三元，下週價格是否再調整則視產銷狀況評估。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，之前因應雞蛋產量比需求量多，蛋農配合農業部計畫淘汰老母雞、自主換羽，目前初步來看，淘汰策略已讓雞蛋供應量減少，供需逐漸趨穩。加上即將步入農曆七月，中元節等民俗祭祀活動較多，預估雞蛋買氣應該會上升，此次雞蛋價格調漲屬於正常市場調整機制。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台統計顯示，目前國內投入生產蛋雞約三五四七萬隻，雞蛋每日生產量十二萬一千五百箱（每箱約二百顆），已超過國人每日十二萬箱的用蛋需求。

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