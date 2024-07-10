獨家》淹水災損數十萬！北市信義區黎平里民 質疑排水系統惹禍

台北市信義區富陽街淹水高度，快淹沒機車輪胎。（圖由王先生提供）

2024/07/10 18:55

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市午後降下大雨，信義區黎平里有多處淹水災情，多戶民眾自費請抽水車來抽水。王先生無奈表示，地下室跟1樓都有淹水，泥水還從屋內和廁所排水孔不斷湧出，質疑排水系統出問題，地下室擺放貨物財損初估數十萬元，只能自行吸收。

水利處表示，今天信義區降雨量遠遠超過排水系統容量，因此導致淹水，淹水在雨勢停歇後馬上退去，因此排水系統是正常的。

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王先生觀察，8號雨勢比今天大降雨時間也比較久，反而今天淹水比較嚴重，而屋內排水孔更不斷冒出泥水，根本沒辦法擋，他質疑是否排水系統出問題。而根據台北市災情通報資料，和平東路3段與富陽街一帶因豪大雨及側溝未確實清淤，導致上述路口周邊積淹水，已處理完畢，但受訪民眾均表示，沒有看到有人來處理。

另一名民眾表示，2021年6月4日富陽街72巷周邊整條都淹水，這次淹水情形雖然沒有那次嚴重，但排水情形好像沒有明顯改善，留下滿地泥沙非常難清理。

王先生則說，外面淹水大約1小時後退去，這次花了大約2萬元請抽水車來抽水，附近里民看到也跑來詢問能否去他家抽，抽水公司業者向記者透露，抽水委託根本接不完，2大台抽水車都快裝滿。

台北市水利處雨水下水道管理科正工程司李振寰表示，該地下水道排水系統容量為每小時78.8毫米，但今天信義區有3個測站的降雨量都超過100毫米，遠遠超過標準，因此發生淹水狀況，他補充富陽街位處山坳出口，兩側山區的水都往這邊流，因此一旦下大雨，下水道水位就會快速上升。

關於民眾反映屋內排水孔冒出泥水，李振寰說如果外面側溝的水都裝滿了，基地的水就不容易排出來，確實可能冒出來在地表漫流；但他也說，若積淹水在雨勢停歇後就退去沒有繼續淹水，就代表排水系統沒有問題。

王先生公司1樓淹水情形嚴重，損失初估至少數十萬元。（圖由王先生提供）

抽完水的地下室滿是泥沙，貨物也都泡水報銷。（記者林承鴻攝）

富陽街周邊淹水退去後滿是泥沙。（記者林承鴻攝）

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