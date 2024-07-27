國會外交！江啟臣會晤西班牙參眾議員 再出席「歐華年會」
〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院副院長江啟臣訪歐進行國會外交，會晤西班牙參眾議員，包括友台的福爾摩沙俱樂部西班牙共同主席蘇華雷斯（Eloy Suarez）參議員，雙方期待未來持續加強國會交流與合作。今天則出席於西班牙、由旅歐僑胞所舉辦的「歐華年會」開幕活動。
江啟臣表示，民國64年，旅歐各國僑領為團結全歐僑胞愛國心志，堅定支持中華民國台灣之信心，謀求僑社福祉之增進，在德國舉辦第1屆「旅歐華僑團體聯誼會議」，即現今之「歐華年會」，至今已舉辦第46屆，今年於西班牙馬德里舉行，歐華年會已是一個跨國性的交流凝聚平台，不只跨國、也跨領域、跨區域甚至跨世代。
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此次江啟臣代表立法院受邀出席年會活動，率「中華民國與捷克暨奧地利國會友好聯誼會」、「中華民國與西班牙國會議員友好協會」共同出訪捷克、西班牙進行國會外交。行程已會晤捷克參院議長韋德齊，參眾兩院副議長及多位國會議員，感謝並爭取國際友人對台灣的支持。
本屆歐華年會的中心議題為「世代傳承與經濟合作」，會議聚焦在面對日益複雜的國際情勢，如何運用創新科技及社群網絡匯聚歐洲僑界力量，進行跨世代合作並提升僑胞在海外整體影響力。
江啟臣於致詞時提到：「僑胞是中華民國國力的延伸與象徵，而立法院所有的立法委員都是海外僑胞在國際打拚最堅強的後盾，我同時身為立法院世界台商之友會會長，我們隨時為所有僑胞、台商朋友服務」。更希冀歐洲僑胞及僑界的影響力能世代傳承，持續茁壯、開拓、深化與各國的夥伴關係，發展歐洲僑界新世代的能量，帶動僑胞在海外的整體影響力，也提升我國的國際實力。
江啟臣並於出席歐華年會前先與西班牙參眾議員會晤，包括友台的福爾摩沙俱樂部西班牙共同主席蘇華雷斯（Eloy Suarez）參議員，雙方期待未來持續加強國會交流與合作，基於雙方的互補特性，彼此都認為可以推動兩國未來在觀光、教育文化、新能源、AI半導體等無煙囪產業的合作。
歐華年會開幕後，受義大利國會副議長邀請，江啟臣緊接回訪義大利國會，持續進行國會外交公務行程。