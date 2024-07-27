國會外交！江啟臣會晤西班牙參眾議員 再出席「歐華年會」

立法院副院長江啟臣會晤西班牙參眾議員暨福爾摩沙俱樂部西班牙共同主席。（江啟臣辦公室提供）

2024/07/27 20:10

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院副院長江啟臣訪歐進行國會外交，會晤西班牙參眾議員，包括友台的福爾摩沙俱樂部西班牙共同主席蘇華雷斯（Eloy Suarez）參議員，雙方期待未來持續加強國會交流與合作。今天則出席於西班牙、由旅歐僑胞所舉辦的「歐華年會」開幕活動。

江啟臣表示，民國64年，旅歐各國僑領為團結全歐僑胞愛國心志，堅定支持中華民國台灣之信心，謀求僑社福祉之增進，在德國舉辦第1屆「旅歐華僑團體聯誼會議」，即現今之「歐華年會」，至今已舉辦第46屆，今年於西班牙馬德里舉行，歐華年會已是一個跨國性的交流凝聚平台，不只跨國、也跨領域、跨區域甚至跨世代。

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此次江啟臣代表立法院受邀出席年會活動，率「中華民國與捷克暨奧地利國會友好聯誼會」、「中華民國與西班牙國會議員友好協會」共同出訪捷克、西班牙進行國會外交。行程已會晤捷克參院議長韋德齊，參眾兩院副議長及多位國會議員，感謝並爭取國際友人對台灣的支持。

本屆歐華年會的中心議題為「世代傳承與經濟合作」，會議聚焦在面對日益複雜的國際情勢，如何運用創新科技及社群網絡匯聚歐洲僑界力量，進行跨世代合作並提升僑胞在海外整體影響力。

江啟臣於致詞時提到：「僑胞是中華民國國力的延伸與象徵，而立法院所有的立法委員都是海外僑胞在國際打拚最堅強的後盾，我同時身為立法院世界台商之友會會長，我們隨時為所有僑胞、台商朋友服務」。更希冀歐洲僑胞及僑界的影響力能世代傳承，持續茁壯、開拓、深化與各國的夥伴關係，發展歐洲僑界新世代的能量，帶動僑胞在海外的整體影響力，也提升我國的國際實力。

江啟臣並於出席歐華年會前先與西班牙參眾議員會晤，包括友台的福爾摩沙俱樂部西班牙共同主席蘇華雷斯（Eloy Suarez）參議員，雙方期待未來持續加強國會交流與合作，基於雙方的互補特性，彼此都認為可以推動兩國未來在觀光、教育文化、新能源、AI半導體等無煙囪產業的合作。

歐華年會開幕後，受義大利國會副議長邀請，江啟臣緊接回訪義大利國會，持續進行國會外交公務行程。

立法院副院長江啟臣會晤西班牙參眾議員暨福爾摩沙俱樂部西班牙共同主席。（江啟臣辦公室提供）

立法院副院長江啟臣出席歐華年會並代表致詞。（江啟臣辦公室提供）

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