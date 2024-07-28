為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米風災補助+1 陳其邁：補助拖吊費最高5千元

陳其邁宣布補助拖吊費最高5千元。（市府提供）

陳其邁宣布補助拖吊費最高5千元。（市府提供）

2024/07/28 16:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今指示風災補助措施再加一項。如市民有泡水車在地下室待處理，市府補助拖吊費用一半，以最高5000元為上限；泡水車若是停在路邊被淹，則補助拖吊費用一半，以最高1000元為上限，可檢附憑據向各區公所社會課或里辦公處申辦。

颱風過後，不少車輛等待救援，卻傳出拖吊業者趁機開出不合理之高價，高市府消保官指出，雖泡水車輛有特殊機具設備的使用需求，收費確實高於一般拋錨汽車拖吊費用，但目前部分拖吊業者喊出的價格，已明顯高於平日行情。

消保官特別要求拖吊業者切勿違規觸法，一旦發現拖吊業者無正當理由卻收取超出行情之拖車費用，即認定足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，將依違反公平交易法第25條規定移請公平交易委員會處分，可處新台幣5萬元以上、2500萬元以下之罰鍰。

消保官將持續會同相關局處進行稽查，也主動與此次受災之大樓管理委員會聯繫，表示就車輛拖吊費用若有爭議，市府消保官會主動介入了解與協調，全力保障市民的消費權益，也提醒消費者如發生拖吊費用相關爭議，可直接向市府消費者服務中心1950專線反應及申訴，消保官將積極介入協調。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米颱風造成高雄淹水 每戶補助最高領2萬元
2024/07/26 10:59

凱米颱風造成高雄淹水 每戶補助最高領2萬元
破莫拉克紀錄雨量衝擊高雄茂林 陳其邁要求儘速搶通聯外交通
2024/07/27 12:42

破莫拉克紀錄雨量衝擊高雄茂林 陳其邁要求儘速搶通聯外交通
高雄仁武災後清理家園 灣內里「垃圾長城」曝光
2024/07/27 16:53

高雄仁武災後清理家園 灣內里「垃圾長城」曝光
高雄大淹水 朱立倫：要檢討治水計畫是否達到效果
2024/07/26 11:11

高雄大淹水 朱立倫：要檢討治水計畫是否達到效果

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播