凱米風災補助+1 陳其邁：補助拖吊費最高5千元

陳其邁宣布補助拖吊費最高5千元。（市府提供）

2024/07/28 16:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今指示風災補助措施再加一項。如市民有泡水車在地下室待處理，市府補助拖吊費用一半，以最高5000元為上限；泡水車若是停在路邊被淹，則補助拖吊費用一半，以最高1000元為上限，可檢附憑據向各區公所社會課或里辦公處申辦。

颱風過後，不少車輛等待救援，卻傳出拖吊業者趁機開出不合理之高價，高市府消保官指出，雖泡水車輛有特殊機具設備的使用需求，收費確實高於一般拋錨汽車拖吊費用，但目前部分拖吊業者喊出的價格，已明顯高於平日行情。

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消保官特別要求拖吊業者切勿違規觸法，一旦發現拖吊業者無正當理由卻收取超出行情之拖車費用，即認定足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，將依違反公平交易法第25條規定移請公平交易委員會處分，可處新台幣5萬元以上、2500萬元以下之罰鍰。

消保官將持續會同相關局處進行稽查，也主動與此次受災之大樓管理委員會聯繫，表示就車輛拖吊費用若有爭議，市府消保官會主動介入了解與協調，全力保障市民的消費權益，也提醒消費者如發生拖吊費用相關爭議，可直接向市府消費者服務中心1950專線反應及申訴，消保官將積極介入協調。

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