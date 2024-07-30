中市頂級和牛燒肉店用過期肉停業預告復業 衛生局：資料未補正不能復業
2024/07/30 15:52
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中西屯一家頂級日本和牛燒肉店家，遭爆使用過期牛肉，中市食安處除開罰、勒令停業，並且移送檢調偵辦，但業者卻在昨天（29）深夜突在臉書預告，8月5日將重新開業；對此，食安處表示，業者日前曾提出復業申請，但申請內容並未明確說明逾期肉品的處置方式，已請業者補正但未收到補正資料，如業者違反規定自行復業，將依法開罰，最重可罰300萬元罰鍰。
該家頂級日本和牛燒肉店家，在今年4月遭前員工踢爆使用過期牛肉，中市食安處前往查緝，查獲有逾期牛肉等8項食材，除了重罰144萬元、勒令停業，並且移送檢調偵辦。
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由於業者在臉書預告要復業，中市食安處表示，經查該餐廳業者因儲存逾期肉品違反食品安全衛生管理法規定，已依法重罰144萬元，並依法要求業者暫停作業。食安處表示，業者雖於日前曾提出復業申請，但相關申請內容並未明確說明逾期肉品的處置方式，已請業者補正中，目前尚未收到補正資料，因此案涉刑法詐欺仍處調查階段，食安處亦已一併函詢台中地檢署表示意見，目前尚未收到回函。食安處強調，如業者違反規定自行復業，將依食品安全衛生管理法規定，最重可處300萬元罰鍰。
食安處表示，此案業者因不服市府行政處分，已提出行政救濟，目前尚在審理中；另有關罰鍰部分，已辦理分期繳納，預計今年底全數繳清後，屆時將依規頒發檢舉獎金。