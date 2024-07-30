中市頂級和牛燒肉店用過期肉停業預告復業 衛生局：資料未補正不能復業

台中市食安處日前查獲台中一家頂級日本和牛燒肉店儲放大量過期肉品。（食安處提供）

2024/07/30 15:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中西屯一家頂級日本和牛燒肉店家，遭爆使用過期牛肉，中市食安處除開罰、勒令停業，並且移送檢調偵辦，但業者卻在昨天（29）深夜突在臉書預告，8月5日將重新開業；對此，食安處表示，業者日前曾提出復業申請，但申請內容並未明確說明逾期肉品的處置方式，已請業者補正但未收到補正資料，如業者違反規定自行復業，將依法開罰，最重可罰300萬元罰鍰。

該家頂級日本和牛燒肉店家，在今年4月遭前員工踢爆使用過期牛肉，中市食安處前往查緝，查獲有逾期牛肉等8項食材，除了重罰144萬元、勒令停業，並且移送檢調偵辦。

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由於業者在臉書預告要復業，中市食安處表示，經查該餐廳業者因儲存逾期肉品違反食品安全衛生管理法規定，已依法重罰144萬元，並依法要求業者暫停作業。食安處表示，業者雖於日前曾提出復業申請，但相關申請內容並未明確說明逾期肉品的處置方式，已請業者補正中，目前尚未收到補正資料，因此案涉刑法詐欺仍處調查階段，食安處亦已一併函詢台中地檢署表示意見，目前尚未收到回函。食安處強調，如業者違反規定自行復業，將依食品安全衛生管理法規定，最重可處300萬元罰鍰。

食安處表示，此案業者因不服市府行政處分，已提出行政救濟，目前尚在審理中；另有關罰鍰部分，已辦理分期繳納，預計今年底全數繳清後，屆時將依規頒發檢舉獎金。

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