楠西梅嶺螢光點點！螢火蟲估「這時」大爆發 賞螢季4/27登場

台南楠西梅嶺賞螢季4月27日到5月12日舉行，楠西區公所對今年螢況表示樂觀。（資料照，楠西區公所提供）

2024/04/10 21:05

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市楠西區梅嶺伍龍步道是台南知名的賞螢地點之一，近日已發現螢火蟲活動身影，楠西區公所對今年的螢況說樂觀，已邁入第19年的「楠西梅嶺賞螢季」將於4月27日到5月12日登場。

楠西區長何榮長說，每年4、5月是梅嶺伍龍步道螢火蟲的季節，去年受乾旱影響，螢況不佳，今年則受惠於近期幾波雨水，伍龍步道已開始看到螢火蟲的蹤影，預計約7到10天後進入大發生期，預期今年螢況會比去年好很多，最近已經有民眾打電話詢問，也有人關心地震會不會對螢火蟲造成影響。

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何榮長說，楠西梅嶺賞螢季期間，每個週六、日都會有賞螢活動，每天2梯次，每梯次限額800人，將有專人定點導覽，並有樹下音樂會，預計17日開放線上預約，屆時提醒民眾要穿著運動鞋以利行走，年長者請攜帶登山杖輔助下山。

何榮長指出，楠西區除了有飯店、民宿，還有露營區，公所將邀請楠西商圈及旅宿業者共同行銷，希望外地遊客安排賞螢活動時，可以留在楠西住一晚，白天到曾文水庫、玄空法寺、萬佛寺等地遊玩，也可到龜丹溫泉泡溫泉，或是到梅嶺吃梅子雞，夜晚賞螢，體驗深度旅遊慢活楠西人文風情。

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